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По делу "Хизб ут-Тахрир" приговорили пятерых крымчан: реакция Джемилева

18 июня, 18:13

Подсудимым дали серьезные сроки

Фото: Pixabay

Суд в Ростове-на-Дону (Россия) признал виновными фигурантов первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" в организации либо участии в деятельности террористической организации и приговорил их к отбыванию наказания в колонии строгого режима.

Как сообщают Крым.Реалии, военная коллегия приговорила Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам.

Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову суд дал на год больше, чем просило обвинение.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что приговоренные освободятся раньше назначенного времени. Такое мнение он выразил в комментарии изданию.

"Это не новость, они всем дают такие "драконовские" сроки. Но я думаю, что они не будут отсиживать этот срок: они переживут режим Путина. Они, как и все другие, освободятся раньше приговора. А репрессивная машина будет работать дальше. У них и другого выхода нет. У Путина могут только на терроре и держатся", – сказал Джемилев.

12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвинили в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир": Рустем Исмаилов, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

6 декабря прошлого года фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.​

Ранее замглавы Меджлиса рассказал об отношении крымских татар к оккупантам и предателям.

Напомним, МИД Украины призывал усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию из-за новой волны преследований крымских татар на временно оккупированном полуострове Крым.

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Тег суд, Крым, арест, Хизб ут-Тахрир, ростов -на-дону

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