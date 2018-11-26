По действиям РФ в Керченском проливе начаты уголовные производства – Военная прокуратура

В связи с событиями в Керченском проливе при процессуальном руководстве военной прокуратуры начаты уголовные производства. Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Следственным отделом Управления СБ Украины в Одесской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом 25.11.2018 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 437 ("Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны"), ч. 2 ст. 15 ("Покушение на преступление"), п. 1 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины", - говорится в сообщении прокуратуры.

Надзор за соблюдением законов при проведении досудебного осуществляется группой прокуроров Военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Уголовное производство зарегистрировано на основании информации 7 Управления ГУ ВКР ОКР СБ Украины об агрессивном ведения войны Вооруженными силами РФ, ранения шести военнослужащих ВМС ВС Украины и захвате катеров "Бердянск", "Никополь", буксира "Яны Капу", - говорится в сообщении.

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Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

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