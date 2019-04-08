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Под Керченским мостом назревает серьезная проблема: в сети показали фото

Сегодня, 12:37

Скоро у кораблей могут возникнуть проблемы при проходе через Керченский пролив

Фото: Крымский мост
Под Керченским мостом назревает серьезная проблема: в сети показали фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b15/a46/5cab15a46a7ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b15/a46/5cab15a46a7ca.jpg Крым Скоро у кораблей могут возникнуть проблемы при проходе через Керченский пролив

У россиян регулярно случаются ЧП из-за Крымского моста, но теперь проблема более глобальная – Россия своим незаконным строительством может нарушить нормальное судоходство в Керченском проливе. Об этом написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

Блогер показала фото места наноса песка и увеличения береговой линии в Керченском проливе.

"Меняется все – глубины, скорость течений. Природа протестует. Судоходство они скоро уничтожат. Скоро будет шикарный песочный пляж для росгвардейцев и заодно и "каюк" судоходству. Ибо совершенно непредсказуемое прохождение (судоходство). Где мель, где что теперь – не ясно…", – написала RoksolanaToday&Крым.

Напомним, в январе у оккупантов были проблемы при строительстве Крымского моста. Железнодорожникам по техническим причинам нужно было соорудить насыпь, но это перекрывало бы существующую дорогу Керчь — Багерово. Существовала угроза разрыва прямого транспортного сообщения между пгт Багерово, другими населенными пунктами и Керчью.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" заслуженный архитектор Украины, эксперт по градостроительным вопросам Андрей Миргородский называл основные причины постоянных проблем объекта. Мостовая конструкция подвержена серьезным рискам из-за поспешности при строительстве и опасной зоны, считает он.

Смотрите также видео Керченского моста, окутанного густым туманом.


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Тег Крым, мель, Керченский пролив, судоходство, Керченский мост, Крымский мост

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Сегодня

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