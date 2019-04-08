Под Керченским мостом назревает серьезная проблема: в сети показали фото
Скоро у кораблей могут возникнуть проблемы при проходе через Керченский пролив
У россиян регулярно случаются ЧП из-за Крымского моста, но теперь проблема более глобальная – Россия своим незаконным строительством может нарушить нормальное судоходство в Керченском проливе. Об этом написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
Блогер показала фото места наноса песка и увеличения береговой линии в Керченском проливе.
"Меняется все – глубины, скорость течений. Природа протестует. Судоходство они скоро уничтожат. Скоро будет шикарный песочный пляж для росгвардейцев и заодно и "каюк" судоходству. Ибо совершенно непредсказуемое прохождение (судоходство). Где мель, где что теперь – не ясно…", – написала RoksolanaToday&Крым.
Напомним, в январе у оккупантов были проблемы при строительстве Крымского моста. Железнодорожникам по техническим причинам нужно было соорудить насыпь, но это перекрывало бы существующую дорогу Керчь — Багерово. Существовала угроза разрыва прямого транспортного сообщения между пгт Багерово, другими населенными пунктами и Керчью.
Ранее в комментарии сайту "Сегодня" заслуженный архитектор Украины, эксперт по градостроительным вопросам Андрей Миргородский называл основные причины постоянных проблем объекта. Мостовая конструкция подвержена серьезным рискам из-за поспешности при строительстве и опасной зоны, считает он.
Смотрите также видео Керченского моста, окутанного густым туманом.
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