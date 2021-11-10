Подозревают в "госизмене". Жителя Ялты задержали якобы из-за работы на СБУ

Российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в оккупированном Крыму мужчины, который якобы собирал секретные данные для СБУ. СМИ пишут, что это бывший депутат Ялтинского городского совета Юрий Ломенко.
Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.
Отмечается, что задержанный "работал на Службу безопасности Украины", от которой и получал задания. Подробности деятельности украинского шпиона не раскрываются, просто констатируется факт его разоблачения и задержания.
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"Житель города Ялты в период с 2017 года по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности", – говорится в сообщении.
Что угрожает задержанному
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена в форме шпионажа"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Ялтинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Кого задержали
Близкие к российским властям Крыма медиа, а также российские СМИ со ссылкой на источники пишут, что арестованный – бывший депутат Ялтинского городского совета Юрий Ломенко.
"Городсовет досрочно прекратил его полномочия 8 ноября "в связи с отставкой по собственному желанию". Он избирался одномандатным округом от партии "Единая Россия", – сообщает "Интерфакс".
Комментарии арестованного или его защита отсутствуют. В СБУ пока не реагировали на информацию ФСБ.
СБУ задержала главаря тюрьмы "Изоляция" в Донецке
9 ноября 2021 года стало известно, что СБУ задержала в Киеве террориста Дениса Куликовского, который был главарем тюрьмы "Изоляция" в Донецке.
Его задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 149 (торговля людьми);
- ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
- ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
- ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Ранее мы писали:
- Bellingcat узнал имена главных палачей донецкой тюрьмы "Изоляция".
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