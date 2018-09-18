Подтвердить избиение Балуха можно только через неделю

Сегодня, 16:17

Официально говорить об избиении украинского активиста можно лишь после визита к нему адвоката Ольги Динзе

Подтвердить избиение Балуха можно только через неделю

Официально подтвержденная информация об избиении осужденного по сфальсифицированному делу украинского активиста Владимира Балуха в Крыму появится лишь через шесть дней – после визита его адвокатов, пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на архиепископа Симферопольского и Крымского (УПЦ КП) Климент.

"24 сентября будет апелляционный суд. И поэтому 24 числа будет официальная позиция адвокатов относительно ситуации, которая была в СИЗО", – сказал архиепископ, добавив, что до приезда юристов никто не может давать никакой информации.

Адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила, что собирается посетить украинского активиста утром 24 сентября. В то же время она признает, что до личной встречи она не в состоянии ни подтвердить, ни опровергнуть данные об избиении политзаключенного.

"Если по результатам данного общения информация подтвердится, то, соответственно, только подзащитный будет принимать решение: подавать ли заявление о преступлении, или нет", – добавила адвокат.

Напомним, что российская омбудсвумен Наталья Москалькова отрицает, что Балуха избили в симферопольском СИЗО.

Кроме того, как мы уже писали, экс-спикер МИД Украины Марьяна Беца обещала, что Украина передаст в суд доказательства избиения активиста.
Балух

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Источник:

Крым.Реалии

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