Погода и нехватка влаги могут оставить Крым без урожая

В Крыму из-за нехватки влаги и неблагоприятных погодных условий могут погибнуть озимые и яровые культуры. Об этом сообщили в оккупационном "министерстве" сельского хозяйства. По словам "министра" Андрея Рюмшина, из-за засухи в группе риска оказался целый ряд районов полуострова.

До этого чиновник прогнозировал, что в 2018 году крымские аграрии смогут собрать более 1,5 миллионов тонн зерна. Между тем, по информации украинских экспертов, за годы оккупации общая площадь покрытых здоровой продуктивной растительностью участков в Крыму уменьшилась в 7 раз, а объемы площадей под озимые культуры сократились на 85%, передают "Крым.Реалии".

"Проблемы действительно серьезные. Зерновые культуры, как и большинство других, чувствительны к осадкам. Сейчас совпало два фактора: отсутствие воды из Северо-Крымского канала и начало засухи", – заявил кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины Андрей Федоренко.

Также он добавил, что "пшеница никогда не была профильной культурой для Крыма, ее выращивали с помощью орошения. Думаю, что тех дождей, которые прошли с начала года, будет недостаточно для полноценного урожая".

В свою очередь, директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштетский посетовал, что половина аграриев полуострова выращивают сельхозкультуры неправильно

"Мы забыли об очередности культур, можем позволить себе сеять на одном поле подсолнечник на третий год, что противопоказано почве, как человеку – болезнь. Впервые услышал названия ячменя и пшеницы, которых нет в Крыму, они завезены из-под Москвы и Рязани. Не будем говорить, что аграрии нарушают всю технологию, 50% предприятий вносят свои какие-то коррективы, которые дают негативные результаты в дальнейшем", – заявил он.

А по мнению Андрея Федоренко, эксперименты с крымскими почвами ни к чему хорошему не приведут.

"Севооборот, то есть чередование культур во времени и пространстве, – это один из решающих факторов агротехники. Подсолнечник – самая тяжелая для почв культура, после него земля должна восстанавливаться. Если в Крыму подсолнечник сеют два года – это уже очень критично. Это безграмотный подход к выращиванию культуры", – отметил ученый.

Между тем, доктор сельскохозяйственных наук, академик-секретарь отделения растениеводства Национальной академии аграрных наук Украины Александр Иващенко подчеркнул, что Крыму будет нелегко справиться с последствиями относительно засушливой весны.

"В этом году весна была поздней, начало вегетационного периода задержалось на месяц. Это отразилось и на озимых, и на яровых. Растения будут развиваться, но потенциально со сниженной продуктивностью. Кроме того, влажность была на уровне 20-25%, и такая воздушная масса очень быстро забирает влагу из почвы. Апрельские дожди несколько ослабили остроту ситуации, но их все равно недостаточно, чтобы восполнить уже наметившийся дефицит влаги. В случае с орошаемыми землями волноваться за урожай не стоит, но для степных земель без мелиорации, в том числе в Крыму, проблема будет стоять довольно остро", – резюмировал он.

Стоит отметить, что ранее представители оккупационных "властей" аннексированного Крыма утверждали, что отсутствие водоснабжения с Украины не повлияет на ситуацию с достаточностью воды.

Как сообщалось 30 апреля минувшего года, на административной границе с оккупированным Крымом, на Северо-Крымском канале, была сооружена стационарная бетонная дамба, которая перекрыла подачу воды на оккупированный полуостров.