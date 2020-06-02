Похищение украинского десантника ФСБ: командиры заступились за подчиненного

Заявления Федеральной службы безопасности России о якобы "незаконном пересечении" админграницы с оккупированным Крымом десантником 95-й десантно-штурмовой бригады Евгением Добринским – ложь.
Об этом сообщили в Командовании десантно-штурмовых войск, которое заявило о распространении россиянами очередного фейка.
"Российские пропагандистские СМИ публикуют фейковую информацию, что якобы наш военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ сам оказался на территории Украины, временно незаконно оккупированной РФ", - напомнили в ВСУ.
По мнению командования, этот шаг россиян был прогнозируемым.
"Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой было бы опубликовано в первый же день, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями", – подчеркнули украинские военные.
Десантники подчеркнули, что на видео, распространяемом россиянами, украинский солдат выглядит подавленным и явно говорит заранее подготовленный текст. В командовании не исключили, что захваченный боец находится под действием спецпрепаратов.
Напомним, ранее в России прокомментировали исчезновение украинского военнослужащего Евгения Добринского в Херсонской области 30 мая.
Кроме того, несмотря на обнаружение вблизи места службы бойца следов борьбы, в ФСБ утверждают, что Добринский был задержан в состоянии алкогольного опьянения и без удостоверяющих личность документов.
Военная служба правопорядка, военная прокуратура и Государственное бюро расследований инициировали по этому факту следственные и разыскные действия.
В этом году исполнилось шесть лет с момента оккупации Крымского полуострова Россией, которую ни Украина, ни остальной цивилизованный мир не признали. Чего ждать от дальнейшей аннексии Крыма и во что оккупанты его превратили, смотрите в видеосюжете "Сегодня":
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