Политзаключенный Балух вновь объявил голодовку, известна причина

Украинский консул в РФ трижды безуспешно пытался встретиться с политзаключенным

Фото: соцсети.

Находящийся в российской исправительной колонии украинский политзаключенный Владимир Балух объявил голодовку. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Обеспокоена известием о том, что украинский политзаключенный Владимир Балух, который содержится в колонии Тверской области РФ, вновь объявил голодовку. (…) Нечеловеческие условия содержания, в частности пребывание более двух месяцев в штрафном изоляторе и лишение права встречи с консулом, заставили его вновь прибегнуть к такому радикальному шагу", – написала Денисова на своей странице в Facebook.

Денисова также сообщила, что украинский консул в РФ трижды безуспешно пытался встретиться с украинским политзаключенным. Но администрация колонии, несмотря на то, что Балух неоднократно заявлял, что является гражданином Украины, настаивает на его российском гражданстве из-за крымской прописки.

"Я обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания Владимира Балуха и предпринять меры по восстановлению его права на встречу с консулом Украины", – написала украинский омбудсмен.

Ранее адвокат Балуха Ольга Динзе заявила, что администрация российской колонии в Тверской области, в которой удерживают украинского активиста Владимира Балуха, систематически помещает его в ШИЗО для того, чтобы исключить условно-досрочное освобождение крымчанина.

Кроме того, в российской колонии, где удерживают политзаключенного украинца Владимира Балуха, могут готовить "серьезные провокации" и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность. Об этом своему адвокату Ольге Динзе заявил сам Балух.

Чтобы поддержать украинского политзаключенного, в Тернополе мастера готовили подарок для Владимира Балуха.

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