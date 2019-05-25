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Политзаключенный Бекиров: Мне надо выйти, иначе я просто умру

25 мая, 19:14

Слова крымскотатарского активиста передал его адвокат

Эдем Бекиров. Архивное фото: Ислям Велиляев / Facebook
Эдем Бекиров. Архивное фото: Ислям Велиляев / Facebook.

Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Об этом 25 мая сообщает издание "Крым.Реалии" со ссылкой на его адвоката Исляма Велиляева.

"Ему очень плохо. Я видел его вчера: лицо отекшее, постоянная одышка, бронхи забиты, говорит, что совсем не чувствует пальцев ноги. Его подсадили на инсулин и вливают огромное количество, ссылаясь на протокол лечения. Хотя до задержания он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток", – сказал адвокат.

По его словам, Бекирову увеличивают дозу с каждым месяцем, и поджелудочная железа уже не выдерживает.

Велиляев также напомнил об огромных проблемах с сердцем у его подзащитного.

Он рассказал, что 14 мая Бекирову должны были сделать спирографию в больнице имени Семашко в оккупированном Симферополе, но врачи затягивают процедуру.

"Я не знаю, как человек может так долго держаться. Его силы на исходе. Эдем-ага сказал мне: "Ислям, сделай что-нибудь, мне надо выйти, иначе я просто умру", – добавил адвокат.

Напомним, российские силовики задержали Бекирова на въезде в оккупированный Крым 12 декабря 2018 года. На следующий день подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал его. Мера пресечения несколько раз продлевалась, последний раз – до 12 июня.

В конце января дочь политзаключенного Элеонора Бекирова сообщила, что состояние его здоровья ухудшилось. По ее словам, у отца появилась еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания, а также кашель и одышка.


Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Бекиров является инвалидом первой группы – у него ампутирована нога и четыре шунта в сердце, в связи с чем он нуждается в постоянном наблюдении специалистов.

В феврале посольство США в Украине призвало РФ отпустить политзаключенного Бекирова.

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Тег Крым, политзаключенные, Бекиров

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