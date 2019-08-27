Политзаключенный украинец Эдем Бекиров вышел из СИЗО в Крыму

"Судья" отпустил Эдема Бекирова из СИЗО под обязательство о явке в суд

Эдем Бекиров. Архивное фото: Ислям Велиляев / Facebook

Оккупанты Крыма освободили из-под стражи политзаключенного крымского татарина Эдема Бекирова, которому грозит до шести лет лишения свободы по сфабрикованному делу о незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов.

Как сообщил на своей странице в Facebook журналист Антон Наумлюк, соответствующее решение 27 августа принял подконтрольный России "Центральный районный суд" оккупированного Симферополя.

"Судья" изменил меру пресечения Бекирову, отпустив его из СИЗО под обязательство о явке в суд.

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Бекиров – один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара – член Меджлиса крымскотатарского народа. Его задержали 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара в Херсонской области при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

Напомним, он является инсулиновым диабетиком в тяжелом состоянии, которое за время незаконного ареста только ухудшилось.

Мы также писали о возможности того, что Эдема Бекирова из медсанчасти симферопольского СИЗО № 1 могут перевести под домашний арест по итогам медицинского обследования в Республиканской больнице неврологии.

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