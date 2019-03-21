Полозов: Всем 24 пленным украинским моряками назначили психиатрическую экспертизу
Защита также заявила ходатайство о присутствии адвоката при проведении данной экспертизы
Российское следствие назначило психиатрические экспертизы всем 24 военнопленным украинским морякам. Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook.
"21 марта состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Михаила Власюка. Следствие ознакомило Михаила и его адвоката Исляма Велиляева с постановлением о назначении комиссионной комплексной амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы", – написал он.
По данным Полозова, защита также заявила ходатайство о присутствии адвоката при проведении данной экспертизы в отношении Власюка.
"Следствием не было представлено защите никаких сведений об объективных обстоятельствах, предусмотренных статьей 196 УПК РФ, являющихся основанием для обязательного назначения судебной экспертизы", – отметил Полозов.
Таким образом, психиатрическая экспертиза назначена в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.
Полозов отметил, что проведение экспертиз должно начаться на следующей неделе в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского" Минздрава России.
Он также добавил, что позиция адвокатов относительно данных экспертиз остаётся прежней – их проведение в отношении военнопленных украинских моряков является незаконным, нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе III Женевской конвенции 1949 года, и является обращением, унижающим достоинство и честь военнопленных.
Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.
Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.
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