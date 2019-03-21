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Полозов: Всем 24 пленным украинским моряками назначили психиатрическую экспертизу

Сегодня, 16:55

Защита также заявила ходатайство о присутствии адвоката при проведении данной экспертизы

Фото: AFP
Полозов: Всем 24 пленным украинским моряками назначили психиатрическую экспертизу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa2/91b/5c6aa291b8947.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa2/91b/5c6aa291b8947.jpg Крым Защита также заявила ходатайство о присутствии адвоката при проведении данной экспертизы

Российское следствие назначило психиатрические экспертизы всем 24 военнопленным украинским морякам. Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook. 

"21 марта состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Михаила Власюка. Следствие ознакомило Михаила и его адвоката Исляма Велиляева с постановлением о назначении комиссионной комплексной амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы", – написал он. 

По данным Полозова, защита также заявила ходатайство о присутствии адвоката при проведении данной экспертизы в отношении Власюка.

"Следствием не было представлено защите никаких сведений об объективных обстоятельствах, предусмотренных статьей 196 УПК РФ, являющихся основанием для обязательного назначения судебной экспертизы", – отметил Полозов.

Таким образом, психиатрическая экспертиза назначена в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.
Полозов отметил, что проведение экспертиз должно начаться на следующей неделе в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского" Минздрава России.

Он также добавил, что позиция адвокатов относительно данных экспертиз остаётся прежней – их проведение в отношении военнопленных украинских моряков является незаконным, нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе III Женевской конвенции 1949 года, и является обращением, унижающим достоинство и честь военнопленных.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков. 

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Тег моряки, экспертиза, Полозов, пленные моряки

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