Попросили приехать на час и заперли: пациентка с "коронавирусом" рассказала о своем побеге в Крыму

Появились новые подробности побега женщины с подозрением на коронавирус из больницы оккупированного Крыма. Пациентка, которую севастопольский суд объявил в розыск, заявила, что врачи необоснованно продержали ее четыре дня в инфекционной больнице. Об этом пишет Life.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская рассказала, что у пациентки не было лабораторного подтверждения диагноза "коронавирус", она "должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований".

Пациентка в свою очередь утверждает, что у медработников не было оснований для ее госпитализации.

"Меня попросили медики "для отчетности" приехать на час в больницу сдать анализ, по приезде заперли и объявили, что на 14 суток. Написали, что у меня ОРВИ, которого не было. Я просидела там четыре дня, сдала четыре анализа. Как ушла, поехала к терапевту и получила заключение, что здорова", – рассказала она.

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По словам пациентки, у нее есть результаты анализов из новосибирской лаборатории, согласно которым она не заражена коронавирусом. Женщина намерена жаловаться на севастопольских медиков.

Также главный врач Севастопольской инфекционной больницы Инга Матяж рассказала о поведении сбежавшей. Она говорит, что с первого дня поступления женщина вела себя агрессивно.

"Пациентка с самого начала, с момента поступления, вела себя, скажем так, не совсем культурно. Она оскорбляла сотрудников, посылала на определенные буквы. Все это зафиксировано в рапортах, зарегистрировано у секретаря, и все мы предоставляли правоохранительным органам. Плюс ко всему, в первый или второй день с момента поступления она умудрилась разбить стекло в боксе, то есть хулиганила", – рассказала Матяж.

При этом она добавила, что камер наблюдения в больнице пока нет, но весь инцидент зафиксирован в рапорте и прикреплен к истории болезни пациентки.

В то же время Матяж отметила, что симптомов коронавируса у сбежавшей женщины нет.

Напомним, врачи госпитализировали ребенка возрастом 2,5 лет с подозрением на коронавирус с одного из пригородных сел Тернополя.

Кроме того, мы писали, что в Украине людей с коронавирусом в коммунальных и государственных больницах будут лечить бесплатно.

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