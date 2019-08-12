Известная сеть гипермаркетов продает дневники с картой Украины без Крыма

Украинская сеть гипермаркетов METRO вопреки своему заверению продолжает продавать детские школьные дневники с картой Украины без Крыма.
Об этом у себя в Facebook сообщил глава отдела связи Центра общественного здоровья Украины Владимир Бируля.
По его словам, впервые такие дневники он увидел в продаже почти месяц назад. После жалобы в METRO Барулю заверили в том, что все дневники изъяли из продажи.
А в компании "Папирус", которая их издала, ему сообщили, что уже потребовали у дистрибьюторов вернуть дневники для их утилизации, и обещали наказать ответственных за ошибку.
"Так почему же сегодня я снова видел их на тех же полках в продаже?" – задается вопросом чиновник.
Бируля не уточняет, в каком именно магазине сети он обнаружил такие дневники, но пишет, что администратора торговой точки он найти не смог, а консультанты лишь "развели руками".
Напомним, в прошлом году международное информационное агентство Bloomberg опубликовало в одном из материалов карту Украины, на которой оккупирован Крым отделен от остальной территории страны. Позже карта была удалена с сайта издания.
Но чего хотеть от иностранных изданий, если даже украинские чиновники показывают карты с "российским Крымом", как, например, глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время круглого стола в офисе European Business Assotiation прошлой осенью.
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