Известная сеть гипермаркетов продает дневники с картой Украины без Крыма

У METRO потребовали объяснений за "легализацию" аннексии полуострова на школьных товарах

Фото: facebook.com/vldmr.b

Украинская сеть гипермаркетов METRO вопреки своему заверению продолжает продавать детские школьные дневники с картой Украины без Крыма.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава отдела связи Центра общественного здоровья Украины Владимир Бируля.

По его словам, впервые такие дневники он увидел в продаже почти месяц назад. После жалобы в METRO Барулю заверили в том, что все дневники изъяли из продажи.

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А в компании "Папирус", которая их издала, ему сообщили, что уже потребовали у дистрибьюторов вернуть дневники для их утилизации, и обещали наказать ответственных за ошибку.

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"Так почему же сегодня я снова видел их на тех же полках в продаже?" – задается вопросом чиновник.

Бируля не уточняет, в каком именно магазине сети он обнаружил такие дневники, но пишет, что администратора торговой точки он найти не смог, а консультанты лишь "развели руками".

Напомним, в прошлом году международное информационное агентство Bloomberg опубликовало в одном из материалов карту Украины, на которой оккупирован Крым отделен от остальной территории страны. Позже карта была удалена с сайта издания.

Но чего хотеть от иностранных изданий, если даже украинские чиновники показывают карты с "российским Крымом", как, например, глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время круглого стола в офисе European Business Assotiation прошлой осенью.

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