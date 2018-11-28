После переговоров с Порошенко и Путиным у Эрдогана озвучили позицию по Азову

Президент Турции Тайип Эрдоган провел в среду отдельные телефонные переговоры с президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Об этом сообщил источник в канцелярии турецкого лидера.

"Президент Эрдоган провел переговоры с президентами Российской Федерации и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Он выслушал позиции обеих сторон в связи с инцидентом в Черном море и отметил важность разрешения сложившейся ситуации дипломатическим путем", - отметил источник.

О переговорах Путина с Эрдоганом также сообщили в пресс-службе Кремля. "Состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе", – говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган призвал Россию и Украину решать имеющиеся проблемы через диалог и выступил за "мирное Черное море".

"Одно время казалось, что ситуация в Черном море успокоилась, но недавно конфликт снова разгорелся. Нас расстроило случившееся. Обе страны – Россия и Украина – наши близкие друзья. Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира. Мы призываем Россию и Украину решать имеющиеся проблемы путем диалога", - сказал он.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли.

Как рассказывали в СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.

Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.