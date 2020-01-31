После скандала с "батонами" глава Керчи подала в отставку, а потом передумала

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В оккупированном Крыму после скандала, вспыхнувшего после похода керченских чиновниц в дорогих шубах к ветеранам, пережившим блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны и подарившим старикам медаль и хлеб, главная "благотворительница" подала в отставку, но потом передумала и отозвала свое заявление.

Так, "глава" горсовета Майя Хужина выложила в своем Facebook отчет о посещении ветеранов, но после шквала критики, который обрушился на нее от пользователей, вначале закрыла возможность комментировать сообщения, а потом и вовсе удалила пост из сети.

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К критике чиновниц подключились и местные политики, назвавшие поведение Хужиной и ее помощниц "элементом кощунства", "унижением тех, для кого память о войне и блокаде является священной", а посещение ветеранорв "формальным, бездушным подходом ради галочки, ради того, чтобы отчитаться".

В свою очередь, ставленник Путина на оккупированном полуострове, "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что всех участников этой акции нужно уволить, лишить мандатов и исключить из путинской партии "Единая Россия".

30 января Хужина подала в отставку вместе со своим заместителем Ларисой Щербулой, однако уже на следующий день отозвала свое заявление, назвав его "сиюминутной слабостью".

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Между тем, Аксенов назвал действия Хужиной "ересью и самодурством", а также пообещал настаивать на увольнении чиновниц.

"Наглость зашкаливает. Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе", – заявил он.

Напомним, ранее мы писали о том, как в оккупированном Крыму ведется активная "воспитательная работа" среди детей – так называемые "казаки" собирают малышей на молебны и военно-спортивные фестивали.

Также стоит напомнить о показательных "шоу", которые оккупанты устроили в честь "гастролей" российского генерала Александра Колмакова.

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