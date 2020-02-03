После скандала с "батонами" главу Керчи отправили в отставку: видео

В оккупированном Крыму отправили в отставку с поста главы горсовета Керчи Майю Хужину – чиновницу, ставшую фигурантом скандала с раздачей "батонов" ветеранам, пережившим блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны.
За снятие женщины с должности городские "депутаты" проголосовали единогласно, сообщает Керчь.ФМ. В то же время, Хужина осталась депутатом керченского горсовета и членом провластной партии "Единая Россия".
Напомним, скандал вспыхнул после того как Хужина выложила в своем Facebook отчет о посещении ветеранов, с раздачей "символического хлеба" но после шквала критики, который обрушился на нее от пользователей, вначале закрыла возможность комментировать сообщения, а потом и вовсе удалила пост из сети.
Ставленник Путина на оккупированном полуострове, "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что всех участников этой акции нужно уволить, лишить мандатов и исключить из путинской партии "Единая Россия".
30 января Хужина подала в отставку вместе со своим заместителем Ларисой Щербулой, однако уже на следующий день отозвала свое заявление, назвав его "сиюминутной слабостью".
Ранее мы писали о том, как в оккупированном Крыму ведется активная "воспитательная работа" среди детей – так называемые "казаки" собирают малышей на молебны и военно-спортивные фестивали.
Также стоит напомнить о показательных "шоу", которые оккупанты устроили в честь "гастролей" российского генерала Александра Колмакова.
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