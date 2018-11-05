После теракта в Керчи в школах оккупированного Севастополя появится охрана

После бойни в Керчи, в образовательных учреждениях оккупированного Севастополя со следующего года начнет работать охрана. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на директора прокремлевского департамента образования города Игорь Белозеров.

Такие меры оккупационные власти Крыма решили предпринять после происшествия в Керчи.

Отмечается, что проект бюджета Севастополя на 2019 год предполагает выделение финансирования для оплаты работы охранных агентств.

"У нас в бюджете появляются новые обязательства, связанные с обеспечением физической охраны образовательных организаций, что для нас сейчас актуально в рамках безопасности и антитеррористической деятельности", – сообщил Белозеров.

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Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате стрельбы и взрыва погиб 21 человек, большинство – студенты колледжа. 11 жертв были несовершеннолетними. Восемь девочек в возрасте от 14 до 20 лет привезли в Москву, семь из них – в тяжелом состоянии.

В то же время многие эксперты заподозрили причастность России к теракту. Также стали появляться любопытные странности в этом массовом убийстве. Так, например, российский политик рассказал о странных нестыковках бойни в Керчи. Полковник запаса ФСБ считает, что не может обычный парень за 15-20 минут "положить" из ружья почти 70 человек.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту "Сегодня" рассказал об очередных нестыковках в расследовании и о новых мотивах теракта. Он выразил уверенность, что к преступлению могут быть причастны спецслужбы РФ.