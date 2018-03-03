Посол США в Украине напомнила России, чей Крым

Сегодня, 19:59

Йованович спросили, будут ли США признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму, которые состоятся 18 марта

Мари Йованович. Фото: novosti-n.org.
Мари Йованович. Фото: novosti-n.org.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович перед выборами президента Российской Федерации напомнила, что оккупированный Россией Крым – это часть Украины. Об этом посол сказала в интервью телеканалу "Прямой".

В частности, ее спросили, будут ли США признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму, которые состоятся 18 марта, и будут ли признавать Владимира Путина в качестве законного президента, напоминая о проведении выборов на полуострове.

"Я думаю, что, как и со всеми выборами в Крыму – способ, которым мы трактовали эти выборы в прошлом, является таким, что мы не признали их", – сказала Йованович.

"Поэтому, как мы знали с самого начала, мы верим и утверждаем, что Крым – это Украина", – заявила посол.

Представитель миссии США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что американцы не признают российские выборы в оккупированном Крыму и не снимут санкции, пока полуостров не вернется Украине Об этом говорится в заявлении на сайте миссии.

"Крым – это Украина. Наша позиция ясна: Соединенные Штаты не согласятся с российской оккупацией Крыма. Как заявил госсекретарь США Тиллерсон на заседании Совета министров в декабре: "Крымские санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине", – говорится в заявлении миссии США в ОБСЕ.

Камиан напомнил, что после Россия незаконно аннексировала полуостров, поэтому и выборы на этой территории США не признают.

Напомним, на днях Верховная Рада официально обратилась к Западу из-за российских выборов в Крыму. Депутаты также хотят припомнить Кремлю и незаконные выборы в Госдуму РФ в 2016 году.
Россия, Крым, йованович

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Источник:

УНИАН

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