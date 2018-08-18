"Потихоньку умираем": что случилось с крымским селом Поповка после отмены "КаZантипа"

До анексии Крыма в Поповке каждый год гремел музыкальный фестиваль. "Республика КаZантип" собирала десятки тысяч посетителей. Что сейчас в Поповке на месте танцполов и пляжных кафе, и как зарабатывают местные жители без "КаZантипа", выяснили журналисты "Радио Свобода".

О некогда популярном музыкальном фестивале сейчас напоминают ржавые декорации. "Республика КаZантип" переехала в село Поповка в 2001 году, и в лучшие сезоны тут танцевали с ночи до утра десятки тысяч посетителей. Приезжали и из-за границы, в том числе из всех пост-советских стран. Накануне музыкального фестиваля устраивали слет экстремалы. Благодаря потоку отдыхающих, Поповка из неприметного села стала одним из самых богатых на западе Крыма. И когда оккупационные власти запретили фестиваль, жизнь тут кардинально изменилась.

"Потихоньку умираем", – вот так коротко местный житель Владимир описывает последние четыре года жизни в Поповке. Ведь фестиваль был основным источником заработка. Сейчас у Владимира пустуют почти все номера, хоть и стоят комнаты в 10 раз дешевле, чем на южном побережье.

"За две недели зарабатывали так, что, в принципе, можно было табак курить оставшиеся не только полгода", – вспоминает Владимир.

Недостроенные коттеджи, гостевые дома с табличками "продается" – реальность Поповки сегодня. Люди набрали кредитов и рассчитывали, что быстро отобьют эти деньги.

После аннексии Крыма "КаZантип" переехал в Грузию. Но там фестиваль оказался убыточным, и организаторы вернулись в Поповку. Однако тут все закончилось рейдами ОМОНа. Оккупационные власти полуострова закрыли фестиваль под предлогом того, что на нем распространяли наркотики.

Но местные считают, что "КаZантип" как прибыльное предприятие не поделили бизнес-кланы.На территории фестиваля пытались создать школу видеоблоггеров для детей. Сначала ее назвали "Пляжнаш", потом "Пляжваш", но затея провалилась. А "КаZантип" со всоим символом – желтым чемоданом – кочует по миру: Камбоджа, Вьетнам, Турция...

В Поповке же желтый чемодан можно увидеть только на сувенирах. Здесь до сих пор распродают товар, который закупили задолго до аннексии полуострова.

Организаторы "КаZантипа" еще в 2017 году заявили, что фестиваль вряд ли когда-нибудь вернется в Крым.