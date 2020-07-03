Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости в регионах
  2. Новости Крыма

Поваленные деревья и обесточенные дома: на Крым обрушилась непогода (фото)

3 июля, 13:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Стихия бушевала всю ночь

В оккупированном Крыму, где массово мелеют реки, бушевали сильный ветер и гроза. Из-за стихии без электричества остались шесть населенных пунктов.

Реклама

Как сообщает Крым.Реалии, больше всего беды непогода натворила в Сакском районе. В частности, в Михайловке без света сидели 682 абонента, в Ветровке, Виноградово и Наумовке – 542 абонента, в Глинке и Рунном – 371 абонент.

Фото поваленных в Саках деревьев опубликовал так называемый "глава" города Александр Овдиенко на своей странице в Facebook.

В тренде
Карантин во Львове: власти ввели новое ограничение

Ранее сообщалось, что в результате обильных ливней, которые прошли в западных областях Украины, вода в горных реках поднялась до критического уровня, что привело к гибели людей и масштабным разрушениям: прорваны дамбы, смыты мосты, размыты дороги и подтоплены населенные пункты. После стихийного бедствия президент Владимир Зеленский заверил, что держит ситуацию на контроле и сделает все необходимое, чтобы оказать помощь людям.

Реклама

Напомним, на западе Украины продолжается ликвидация последствий непогоды.

А в Одессе после сильного ливня затопило улицы – смотрите видео.

Відео: Подслушано Одесса/Telegram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым непогода ликвидация ливень гроза комунальщики

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Из-за засухи в Крыму массово мелеют реки (фото)
Из-за засухи в Крыму массово мелеют реки (фото)Крым
Запуск Россией грузовых поездов в Крым: Украина пригрозила Арбитражным трибуналом
Запуск Россией грузовых поездов в Крым: Украина пригрозила Арбитражным трибуналомКрым
В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из Крыма
В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из КрымаПолитика
РФ сосредотачивает многотысячные силы на границе с Украиной: какие войска готовы атаковать
РФ сосредотачивает многотысячные силы на границе с Украиной: какие войска готовы атаковатьПолитика
Киев отреагировал на путинские
Киев отреагировал на путинские "парады" в Крыму и на ДонбассеПолитика
Возле Украины будет огромная армия России: генерал США предупредил об опасности
Возле Украины будет огромная армия России: генерал США предупредил об опасностиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять