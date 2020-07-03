Поваленные деревья и обесточенные дома: на Крым обрушилась непогода (фото)

В оккупированном Крыму, где массово мелеют реки, бушевали сильный ветер и гроза. Из-за стихии без электричества остались шесть населенных пунктов.

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Как сообщает Крым.Реалии, больше всего беды непогода натворила в Сакском районе. В частности, в Михайловке без света сидели 682 абонента, в Ветровке, Виноградово и Наумовке – 542 абонента, в Глинке и Рунном – 371 абонент.

Фото поваленных в Саках деревьев опубликовал так называемый "глава" города Александр Овдиенко на своей странице в Facebook.

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Ранее сообщалось, что в результате обильных ливней, которые прошли в западных областях Украины, вода в горных реках поднялась до критического уровня, что привело к гибели людей и масштабным разрушениям: прорваны дамбы, смыты мосты, размыты дороги и подтоплены населенные пункты. После стихийного бедствия президент Владимир Зеленский заверил, что держит ситуацию на контроле и сделает все необходимое, чтобы оказать помощь людям.

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Напомним, на западе Украины продолжается ликвидация последствий непогоды.

А в Одессе после сильного ливня затопило улицы – смотрите видео.

Відео: Подслушано Одесса/Telegram

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