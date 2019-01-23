Пожар на судах возле Керчи: танкеры находились под санкциями США

Сгоревшие суда имеют те же названия, что и два танкера-газовоза, которые доставляли топливо в Сирию

Фото: Керчь.FM.

Пожар на судах возле Керчи: танкеры находились под санкциями США //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/809/c27/5c4809c27ed74.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/809/c27/5c4809c27ed74.jpg 2019-01-23T08:31:00+02:00 Крым Сгоревшие суда имеют те же названия, что и два танкера-газовоза, которые доставляли топливо в Сирию

Один из кораблей, которые горели в районе Керченского пролива 21 января, находился под санкциями США и не смог зайти в порт. Пожар возник при попытке переброски топлива с одного судна на другое прямо в море. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники. Отмечается, что один из кораблей не смог зайти в свой обычный порт из-за санкционного риска.

Сгоревшие суда, как утверждается, имеют те же названия (Maestro и Venice), что и два танкера-газовоза, включенные в санкционные списки США в прошлом году за доставку топлива в Сирию. Любые операции с этими или другими судами, участвующими в транспортировке топлива в Сирию, могут повлечь санкционные ограничения.

Отмечается, что танкеру Maestro в последствии не позволили зайти в российский порт Темрюк. Такое решение приняли владельцы газового терминала в порту – компания "Мактрен-Нафта". Из-за невозможности зайти в порт суда могли прибегнуть к рискованной операции – переброске топлива с корабля на корабль.

Ранее сообщалось, что четыре гражданина Турции погибли, четыре пропали без вести при пожаре на судах в районе Керченского пролива.

Два судна загорелись 21 января в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым).

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