Преследования журналистов в Крыму: на какие преступления пошли оккупанты

Большая часть преступлений против журналистов сделана еще в первый месяц оккупации

Фото: EPA

За период аннексии Крыма украинские правозащитники зафиксировали как минимум 369 случаев преследования журналистов в Крыму. Около сотни произошли в первый месяц силового захвата полуострова. Об этом рассказала председатель Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик, пишет Крым.Реалии.

"Около сотни журналистов и десять редакций были вынуждены из-за преследований и давления переехать на материковую часть Украины.(…) Было открыто более десятка уголовных дел против крымских журналистов и блогеров, в частности, против Андрея Клименко, Николая Семены, Анны Андриевской и других. Был запрещен въезд на территорию оккупированного Крыма для украинских журналистов-фрилансеров, которые, несмотря на риск, продолжали туда ездить, чтобы добывать информацию", - отметила Печончик.

Она рассказала, как Россия избавилась от крымских издательств, которые были невыгодные оккупантам: "Российская Федерация, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права как страна-оккупант вынудила существующие в Крыму издания перерегистрироваться по российскому законодательству. Множество редакций, которые были неугодны оккупационной власти, пройти такую регистрацию не смогли и отказались от этого. Фактически, в условиях тотальной зачистки и создания информационного гетто, единственные, кто сейчас пытается доносить оттуда информацию, это гражданские журналисты".

Около десятка журналистов сейчас находятся за решеткой по обвинениям в сфабрикованных делах по терроризму.

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"Когда они (т.н. власти, – ред.) видят, что информационно уже не могут молчать, тогда включаются местные каналы и подают картинку однобоко, в том ключе, который нужен правоохранительным органам: мол, это террористы, те, кто готовит акции, провокации", – говорит крымский адвокат Эмиль Курбединов.

Чтобы доказать "вину" незаконно подозреваемых граждан, диалоги людей во время прослушки всячески перекручивали.

"Вы не представляете, насколько извращались все диалоги людей, когда речь шла о прослушке разговоров. Они говорили о политике, о притеснении мусульман в России – делался вывод, что это тайное собрание ячейки, на котором обсуждались такие вопросы, и якобы эти люди планировали конституционный переворот в России. То есть, силовой захват власти в России", – рассказал адвокат.

Также в издании отмечают, что наиболее распространенные нарушения в отношении журналистов – препятствование законной деятельности из-за того, что они освещают события, противоречащие интересам оккупационной власти, а также проведение незаконных обысков в помещениях журналистов.

Напомним, чтоарестованный ялтинский журналист Евгений Гайворонский вышел 7 апреля на свободу из изолятора временного содержания в Симферополе и рассказал подробности ареста.

Также смотрите историю осужденного крымского блогера Наримана Мемедеминова, основал в Крыму направление, которое называют гражданской журналистикой.

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