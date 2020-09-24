При Украине была роскошь: крымчане сравнили курортный сезон до и после оккупации

Жители оккупированного Крыма рассказали, как прошел курортный сезон на полуострове в 2020 году и сравнили его с временами до оккупации.

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Как пишет Крым.Реалии, экскурсовод Светлана рассказала, что в Феодосию действительно приехало немало российских туристов, но было заметно, что они необразованные.

"Были люди из Казани, они спросили: "А где ваша столица Крым?" Я говорю: "У нас нет города Крым". Показала им полуостров Крым, столицу Симферополь. Они на меня смотрели круглыми глазами. Люди непожилые, примерно 40-летнего возраста. Вот какой контингент к нам приезжает. Неинтересно людям. Людям нужно поесть, попить и поваляться на море, то есть они необразованные", – отметила Светлана.

Светлана, продавец экскурсий в Феодосии / Фото: Крым.Реалии

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Кроме того, сейчас большинство туристов ездит на автомобилях. Они не покупают автобусные экскурсии, а хотят бесплатно узнать дорогу ко всем достопримечательностям.

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"При Украине роскошь была. Сюда ехали из Украины, Москвы, Санкт-Петербурга, то есть интеллектуальные люди, которые чем-то интересовались. Ехали на поездах – автомобилей было мало, поэтому работалось нормально", – добавила она.

В то же время продавец сувениров на набережной Феодосии Анна отметила, что россияне предпочитали отдыхать в гостиницах, поэтому владельцы частных квартир и домов были в убытках.

Кроме проблем с туристами, крымчане начали страдать из-за засухи. Мы писали, что водохранилища на территории полуострова практически пересохли, в связи с чем оккупанты начали подавать воду по часам.

Однако из кранов в Симферополе вместо воды потекла непонятная темная жидкость.

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