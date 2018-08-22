Приехали на отдых: в оккупированном Крыму пропала семья из Днепра

Сегодня, 17:59

Супруги с двумя детьми уехали 8 августа, но так и не вернулись

Фото: Facebook Татьяна Трайно
Фото: Facebook Татьяна Трайно

В оккупированном Россией Крыму, которому грозит экологическая катастрофа, пропала семья с двумя детьми из Днепра. Об этом сообщает издание gorod.dp.ua.

По словам родственников пропавших, 8 августа Дина и Иван Киливник и их дети – Дарья и Тихон поехали отдыхать в Крым на десять дней, но так и не вернулись. Семейство поехало отдыхать "дикарями", а на второй день поездки с ними оборвалась связь. Последний раз на связи они были перед тем, как пересечь территорию Крыма.

Также известно, что они выехали из Днепра на автомобиле Skoda Fabia с госномером АЕ5664СА и планировали ехать через Чонгар в Геническом районе. Супруги с детьми ориентировочно собирались в Межводное.

Не так давно в Москве активисты вышли на пикеты в поддержку крымских политзаключенных

Мы уже писали о том, что после установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.
отдых, дети, Крым, семья, Днепр, поездка, розыск, исчезновение, супруги

Вы сейчас просматриваете новость "Приехали на отдых: в оккупированном Крыму пропала семья из Днепра". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Фото из открытых источников

В оккупированном Крыму украинца Стешенко приговорили к двум годам колонии

Сегодня, 14:53

Мужчину признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма  

Крым

Вокруг гастролей "украинских" актеров в Крыму разгорелся скандал

20 Августа, 20:59

Артисты оказались самозванцами
Загрузка...

Украина

КПВВ "Каланчак". Фото: архив

В Украине ищут легального перевозчика для поездок на админграницу с Крымом

20 Августа, 14:59

Власти решают вопрос, как украинцам облегчить путь на админграницу с оккупированным полуостровом

Политика

Крым засыхает. Фото: pixabay.com

В Крыму катастрофа, но Россия официально не просила Украину дать воду – Грымчак

20 Августа, 13:40

Замминистра объяснил, в каком случае Киев может рассмотреть возможность подачи воды на полуостров
Загрузка...