Приехали на отдых: в оккупированном Крыму пропала семья из Днепра

Супруги с двумя детьми уехали 8 августа, но так и не вернулись

В оккупированном Россией Крыму, которому грозит экологическая катастрофа, пропала семья с двумя детьми из Днепра. Об этом сообщает издание gorod.dp.ua.

По словам родственников пропавших, 8 августа Дина и Иван Киливник и их дети – Дарья и Тихон поехали отдыхать в Крым на десять дней, но так и не вернулись. Семейство поехало отдыхать "дикарями", а на второй день поездки с ними оборвалась связь. Последний раз на связи они были перед тем, как пересечь территорию Крыма.

Также известно, что они выехали из Днепра на автомобиле Skoda Fabia с госномером АЕ5664СА и планировали ехать через Чонгар в Геническом районе. Супруги с детьми ориентировочно собирались в Межводное.

Не так давно в Москве активисты вышли на пикеты в поддержку крымских политзаключенных.

Мы уже писали о том, что после установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.