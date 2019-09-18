Приговоренный к лишению свободы украинец в Крыму надеется на обмен – родственники

Мужчина сразу знал, что не попадет в списки первого этапа обмена пленными

/ Фото: Крым.Реалии

Приговоренный властями России к 9 годам лишения свободы украинец Николай Шиптур надеется попасть в списки на новый обмен между Украиной и Россией. Об этом рассказала его жена Юлия Крым.Реалии.

Как стало известно, мужчину удерживают в в исправительной колонии №1 в Симферополе. Он приговорен к девяти годам лишения свободы.

"Начал надеяться на обмен. Ранее говорил, что это невозможно. На первый этап обмена был уверен на 100%, что не попадет в списки, а попадут "самые-самые". Теперь очень надеется, что попадет на следующий обмен", – рассказала Юлия Шиптур.

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По ее словам, из-за длительного пребывания в заключении и плохое питание у мужчины ухудшается состояние здоровья.

Напомним, новый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может произойти после саммита в "нормандском формате". Информацию также подтвердил адвокат Валентин Рыбин, который защищал в судах некоторых из тех, кого Украина обменяла 7 сентября.

Кроме этого, мы писали, что сначала Киев собирался обменять у Москвы 24 военнопленных моряка, захваченных возле Керченского пролива, но затем обменный фонд увеличили. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Подробнее об обмене пленными читайте и смотрите на сайте "Сегодня" в материале: "Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео".

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