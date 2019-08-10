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"Пришлось сказать то, что они хотели", – бывший политзаключенный Стешенко о пытках ФСБ России

Сегодня, 15:03

Мужчина хочет извиниться перед теми людьми, которых он оговорил на видео

/ Фото: Крым.Реалии

Украинский политзаключенный Александр Стешенко, которого недавно освободили из колонии оккупированного Крыма, в плену подвергался пыткам со стороны ФСБ России. Таким образом его застравили признался в преступлении, которого не совершал, и оговорил неизвестных ему людей. Об этом пишет Крым.Реалии.

Стешенко отметил, что оккупанты записали его видеопризнание после пыток электротоком и водой. Ему дали бумажку с текстом и диктовали текст.

"То, что я сказал там – это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эррола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили пакетами, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать то, они хотели... Пока не записали видео, мучили каждый день", – рассказал политзаключенный.

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Украинец провел в ФСБ три месяца, однако он до сих пор не знает, где именно его удерживали.

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"Я не знаю, где был, в каком-то подвале. Там сырость, лежал один матрас на полу, я был пристегнут наручниками, а к наручникам была пристегнута гиря весом в 24 килограмма", – вспомнил Стешенко.

Также Стешенко отметил, что хотел бы встретиться с теми людьми, которых он оговорил на видео: "Полагаю, они не дураки и все понимают. Но я хотел бы извиниться".

Напомним, в оккупированном Крыму украинца Стешенко приговорили к двум годам колонии, мужчину признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма.

Также сообщалось, что ранее освобожденный узник Кремля Сергей Литвинов также заявил о пытках во время пребывания в колониях РФ.

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