Присяга, автоматы и гранаты для школьников: оккупанты в Крыму учат детей "воевать" (фото)

Детей в 12 лете принимают в военно-патриотические клубы, а 14-летних учат обращению с оружием и техникой

В оккупированном Крыму детям дали в руки оружие и учат обращению с ним уже с малых лет. "Крымская правозащитная группа" только в октябре зафиксировала на территории полуострова как минимум 10 милитаристских мероприятий. Об этом говорится в сообщении правозащитников в Facebook.

Отмечается, что с детьми "работали" участие военнослужащие ВС РФ, сотрудники Росгвардии, ФСБ, представители оккупационной власти, в том числе из "Министерства образования Крыма". В одной из крымских "патриотических" организаций была обнародована информация по обучению детей военному обращению с оружием.

6 октября состоялись выездные сборы по военно-патриотической подготовке на Федюхиных высотах у Балаклавы. Были приняты новые члены в состав "Юнармии". Прошло обучение детей обращению с автоматом АК-74 и езде на бронетранспортере БРДМ-2;

со 2 по 6 октября на молодежном форуме "Таврический бриз" молодежь 14-18 лет обучали пользованию автоматом АК-74, пистолетом Макарова и учебными гранатами;

12 октября в Симферополе на территории в/ч "Росгвардии" школьникам была продемонстрирована военная техника и прошло обучение сборке-разборке автомата АК-74;

12 октября в 1-й Гвардейской школе Симферопольского района принял присягу первый юнармейский кадетский класс Военно-космических сил (ВКС) РФ. Ученики 5-го класса (11-12 лет) приняли присягу на верность РФ, ВКС РФ. На мероприятии присутствовали представители Министерства обороны РФ и командование ВЧ 46451 ВКС, начальник штаба движения "Юнармия" Симферопольского района;

13 октября в селе Межгорное Белогорского района детей обучали обращению с оружием и строевой подготовке;

13 октября в селе Мирное Симферопольского района детей обучали сборке-разборке автомата АК-74;

29 октября в Керчи началась юнармейская смена на базе детского оздоровительного лагеря "Черноморочка". В ходе пребывания в лагере прошла подготовка детей младшего и среднего школьного возраста по стрельбе из пневматической винтовки МР "Байкал", пневматического пистолета "Стечкина" и пневматического пистолета "Макарова" на дистанцию 5,10 и 15 метров. Также прошло обучение детей обращению с автоматом АК-74.

Также правозащитники отмечают проведение ряда мероприятий по милитаризации детей – присяга и принятие в кадеты в различные "военно-патриотические клубы".

Как сообщал на днях координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, боевики на Донбассе готовят детей к "войне с Украиной". На оккупированных территориях проводится ряд мероприятий по обучению детей обращению с оружием.

Также напомним, как скандальные байкеры Путина устроили жуткий праздник для детей в Крыму. Министерство обороны России, так званое правительство Севастополя и клуб "Ночные волки" торжественно открыли в Севастополе патриотический парк и дали детям поиграться с оружием.