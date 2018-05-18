"Прийти могут к каждому": интервью с телеведущей Гульнарой Бекировой о судьбе крымских татар

18 мая в Украине – День памяти жертв депортации крымских татар. Именно в этот день в 1944 году по решению Государственного комитета обороны СССР крымских татар принудительно вывозили с полуострова в Узбекистан, соседние с ним районы Казахстана, Таджикистана, а также некоторые регионы РСФСР.

В интервью сайту "Сегодня" историк и телеведущая Гульнара Бекирова рассказала о том, как в разные времена совершались репрессии против крымскотатарского народа, почему крымские татары не смогли вернуться на родину после смерти Иосифа Сталина, какую тактику теперь использует российский оккупационный режим в Крыму.

В чем была, на Ваш взгляд, причина депортации крымских татар из Крыма?

- Причина, на мой взгляд, коренится в природе тоталитарного сталинского режима. Как известно, к числу родовых черт тоталитарных режимов относятся массовые репрессии и террор государства, диктат единственной партии и идеологии, пренебрежение к правам личности и целых народов.

Не исключение и сталинский режим. Он постоянно искал и находил виноватых. В различные периоды они были разными – "кулаки", "националисты", "вредители" на производстве, мнимые шпионы, с конца 1930-х это были уже и представители различных национальностей. На них можно было списать неудачи в сельском хозяйстве и в экономическом развитии, на них можно было свалить поражения в войне.

А поводы для оправдания такой политики находились всегда – и они были порой даже фантасмагорические. Применительно к депортации крымских татар они были сформулированы в Постановлении ГКО №5859сс (гриф "совершенно секретно") "О крымских татарах" от 11 мая 1944 года. Постановление Государственного Комитета Обороны обвиняло "многих крымских татар" в измене Родине, дезертирстве из частей Красной Армии, "зверских расправах по отношению к советским партизанам", создании "татарских национальных комитетов", использовании немцами "для целей заброски в тыл Красной Армии шпионов и диверсантов" и прочая-прочая советская страшилка того времени. Так крымские татары стали еще одним из народов СССР, подвергшихся тотальной депортации в годы Второй мировой войны из мест исторического проживания.

Депортировали ли представителей других этносов Крыма, каких и как это пытались обосновать?

- Депортации в СССР затронули более 6 миллионов граждан различных национальностей. Начавшись как акции преследования неугодных классов (кулаки, казаки), получив продолжение в зачистках "приграничных" и "прифронтовых" районов от граждан "инонациональностей" (поляки, немцы, корейцы, китайцы, курды, иранцы, греки, турки), советские депортации оказались, в конце концов, инструментом репрессий против "своих" народов.

Депортации народов осуществлялись государством либо в качестве превентивного акта, упреждающего, с точки зрения режима, возможное "предательство" (как это случилось с выселением в 1941-1942 годов советских немцев, финнов, румын – по мнению власти, потенциальных коллаборантов фашистских войск), либо в качестве акта возмездия за "измену Родине" (депортации 1943-1944 гг. – карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар и др.). Разумеется, сами депортированные народы осуществляемую против них бесчеловечную акцию воспринимали как несправедливую (в лучшем случае, ошибочную).

Чем похожа и чем отличается политика СССР по отношению к крымскотатарскому народу и политика Российской империи в ХIХ столетии?

- Сходство налицо, хотя это различные исторические эпохи. В середине XIX века в статье "Историческая судьба крымских татар", написанной вскоре вынужденной массовой эмиграции крымских татар, когда Крым опустел, краевед Феоктист Хартахай ставил точку в истории крымских татар в Крыму: "За крымскими татарами сохранится теперь только их историческое значение, впрочем, немаловажное для нас". Крымские татары принуждались к массовому, сотнями тысяч людей, исходу из Крыма, стоически терпели они и свою горькую жизнь в Крыму – безземелье, издевательства российских чиновников.

Как результат: по присоединении Крыма к России крымские татары составляли подавляющее большинство населения полуострова, а спустя полтора века их насчитывалось в Крыму лишь четверть населения. То, что не удалось царскому режиму, довершил советский режим – в 1944 году Крым был полностью "очищен" от его коренного народа. Как тогда надеялись советские власти, – навсегда.

Куда вывозили людей? В каких условиях, какая была смертность в пути и на месте?

- По данным отдела спецпоселений НКВД СССР, в ноябре 1944 г. в местах выселения оказались 193 865 крымских татар, из них в Узбекистане – 151 136, в Марийской АССР – 8 597, в Казахской ССР – 4 286, остальные были распределены "для использования на работах" в Молотовской (10 555), Кемеровской (6 743), Горьковской (5 095), Свердловской (3 594), Ивановской (2 800), Ярославской (1 059) областях РСФСР. Основная часть крымских татар была депортирована в Узбекистан. Спецпереселенцы состояли на учете и были обязаны регистрироваться в комендатурах – административных органах власти в местах спецпоселений. Многие семьи в процессе депортации были разделены, что в значительной мере осложнило первые годы жизни на новых местах. Переезд в другой, даже соседний, район разрешался только при наличии "вызова" от близких родственников. Несанкционированный выезд за пределы места поселения в первый раз наказывался пятидневным арестом, а повторное нарушение рассматривалось как "побег с места ссылки" и каралось 20-ю годами заключения.

Быт депортированных был тяжелым, смертность – высокой. По данным Отдела спецпоселений Узбекской ССР, в первые полтора года после депортации в Узбекистане умерло около 30 000 крымских татар, что составило примерно 20%. Согласно подсчетам национального движения, эта цифра в два раза выше.

Как советская пропаганда объясняла депортацию крымских татар?

- Пропагандистская машина в СССР – то немногое, что работало исправно. Для того, чтобы оправдать преступные действия властей использовались целые профессиональные цеха – писателей и историков. Массовыми, миллионными тиражами издавались псевдонаучные исторические труды, произведения художественной литературы, учебники для школ и вузов. В них крымские татары фигурировали как "враги", "предатели", "изменники", встречалось мне в официальные документах применительно к представителям репрессированных этносов и выражение "негодные нации". Эти негативные этнические стереотипы, увы, и сегодня живучи.

Известно, что в СССР были депортированы разные народы, после смерти Сталина некоторые были реабилитированы, восстановлены национальные республики, разрешено возвращение, но некоторым народам этого не разрешили, в том числе и крымским татарам. Почему?

- В 1956 году при разрешении проблем депортированных народов руководство СССР применило дифференцированный принцип, в результате чего одним из них милостиво разрешили возвратиться на историческую родину, а другим в таком праве было отказано. Фактически не реабилитированные народы (крымские татары, немцы, турки-месхетинцы и некоторые другие) – то есть те, кому не разрешили вернуться в места прежнего проживания – в полной мере испытали на себе жестокость и обман властей. Почему так случилось? До сих пор нет ясности в каждом конкретном случае. В данном случае известно, что против возвращения крымских татар выступало компартийное руководство советской Украины (в 1954 году Крым был передан в состав Украины) и Крымской области, в то же время власти Узбекистана, где находилась основная масса крымских татар, не возражали против пребывания их в этой республике.

Как депортация повлияла на национальное сознание крымских татар?

- Двенадцать лет, проведенных крымскими татарами в условиях спецпоселений, а затем и десятилетия борьбы за возвращение на свою родину, были и остаются теми факторами национального самосознания, которые и поныне консолидируют и цементируют крымскотатарский этнос. Именно в это время происходил процесс осмысления крымскими татарами причин постигшего их несчастья, закладывался фундамент будущей активности крымскотатарского национального движения и его бескомпромиссной оппозиционности коммунистическому режиму.

Гульнара Бекирова. Фото: facebook.com/gulnara.bekirova.79

Можно ли считать, что в период конца 1980-х годов и до 2014 года завершился процесс возвращения крымскотатарского народа в Крым?

- Думаю, правильнее сказать, что значительная часть крымскотатарского народа в этот период – благодаря собственным усилиям – вернулась на историческую родину. Однако многие по причинам экономического свойства и прочим обстоятельствам не смогли это сделать до сих пор.

Как бы Вы описали нынешнюю политику оккупационного режима по отношению к крымским татарам?

- Поначалу казалось, что это классическая политика "кнута и пряника", когда политическая лояльность оплачивается "пряником", а проявления инакомыслия караются кнутом. Однако по мере того, как происходят новые обыски, задержания, аресты в Крыму становится понятно, что никто не застрахован, прийти могут к каждому. Увы, уже налицо тенденция к выдавливанию коренного народа из Крыма…

На Ваш взгляд, может ли Кремль создать "клон и/или клоны" Меджлиса в Крыму для управления крымскотатарским народом и репрезентации его перед внешним миром?

- Такие попытки уже неоднократно делались и будут еще предприниматься. Пока они успехом не увенчались, равно как и попытки "назначить" нового национального лидера.

Напомним, в феврале 2018 года сайт "Сегодня" пообщался с живущим сейчас в Великобритании председателем правительства Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) в изгнании Ахмедом Закаевым, который рассказал об операции "Чечевица" – насильственной депортации советскими властями чеченцев и ингушей.