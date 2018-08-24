Пропавшая в оккупированном Крыму семья уже вернулась в Днепр: появилось фото

Сегодня, 17:52

На второй день поездки у туристов разрядились телефоны

Фото: Татьяна Крицкая
Фото: Татьяна Крицкая

Супруги Киливник с двумя детьми, об исчезновении которых в оккупированном Крыму стало известно несколько дней назад, уже приехали в Днепр и находятся у кругу друзей. Об этом сайту "Сегодня" сообщила друг семейства Татьяна Крицкая.

"Как оказалось у них на второй день сели телефоны и павербанк подвел, но они не думали, что их будут искать", – отметила женщина.

Кроме того, она рассказала, что во время поездки семья сменила запланированный маршрут, и вместо того, чтобы поехать в Межводное, она направилась в Канаки.

О том, что супруги и их дети нашлись, стало известно еще вчера. Тогда семья находилась на границе с оккупированным Крымом. 

Напомним, 21 августа друзья семьи Киливник из Днепра заявили об их исчезновении во время отдыха в Крыму. 8 августа Дина и Иван Киливник и их дети – Дарья и Тихон – поехали отдыхать "дикарями" в Крым, а на второй день поездки с ними оборвалась связь. Тогда было известно, что семейство выехало из Днепра на автомобиле Skoda Fabia с госномером АЕ5664СА и планировали ехать через Чонгар в Геническом районе.
фото, Крым, семья, Днепр, исчезновение, подробности

Вы сейчас просматриваете новость "Пропавшая в оккупированном Крыму семья уже вернулась в Днепр: появилось фото". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Фото: Facebook Татьяна Трайно

Исчезнувшую в Крыму семью из Днепра нашли: появились новые подробности

Сегодня, 15:25

Туристы даже не подозревали, что их разыскивают

Крым

Пропавшая во время отдыха в Крыму семья из Днепра нашлась

Вчера, 15:15

Семейство даже не подозревало, что их разыскивают
Загрузка...

Крым

Фото: Facebook Татьяна Трайно

Приехали на отдых: в оккупированном Крыму пропала семья из Днепра

22 Августа, 17:59

Супруги с двумя детьми уехали 8 августа, но так и не вернулись

Крым

Фото из открытых источников

В оккупированном Крыму украинца Стешенко приговорили к двум годам колонии

22 Августа, 14:53

Мужчину признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма  
Загрузка...