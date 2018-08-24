Пропавшая в оккупированном Крыму семья уже вернулась в Днепр: появилось фото

Супруги Киливник с двумя детьми, об исчезновении которых в оккупированном Крыму стало известно несколько дней назад, уже приехали в Днепр и находятся у кругу друзей. Об этом сайту "Сегодня" сообщила друг семейства Татьяна Крицкая.

"Как оказалось у них на второй день сели телефоны и павербанк подвел, но они не думали, что их будут искать", – отметила женщина.

Кроме того, она рассказала, что во время поездки семья сменила запланированный маршрут, и вместо того, чтобы поехать в Межводное, она направилась в Канаки.

О том, что супруги и их дети нашлись, стало известно еще вчера. Тогда семья находилась на границе с оккупированным Крымом.

Напомним, 21 августа друзья семьи Киливник из Днепра заявили об их исчезновении во время отдыха в Крыму. 8 августа Дина и Иван Киливник и их дети – Дарья и Тихон – поехали отдыхать "дикарями" в Крым, а на второй день поездки с ними оборвалась связь. Тогда было известно, что семейство выехало из Днепра на автомобиле Skoda Fabia с госномером АЕ5664СА и планировали ехать через Чонгар в Геническом районе.