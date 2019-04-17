Пропавший крымскотатарский активист "нашелся" в застенках ФСБ

Оккупанты "шьют" молодому парню статью о терроризме

Раим Азвазов с близкими. Фото: Крымская солидарность.

В Крыму вышел на связь с родными крымскотатарский активист Раим Айвазов, который пропал при пересечении административной границы между оккупированным Крымом и материковой частью.

По информации объединения "Крымская солидарность", активист находится в Управлении ФСБ России в Симферополе, сообщают Крым Реалии.

Айвазов по телефону сестре сообщил, что ему незаконно вменяют часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в России считается "террористической") и включают в состав "второго симферопольского дела Хизб ут-Тахрир".

Житель микрорайона Каменка, Раим Айвазов пропал накануне ночью при пересечении админграницы в направлении материковой Украины. В последний раз он выходил на связь с женой в 3 часа ночи. Родные отправились на его поиски.

В погрануправлении ФСБ России по Крыму отказались предоставлять какую-либо информацию о Раиме. Семья обратилась в полицию и прокуратуру с заявлением о похищении.

По сообщению "Крымской солидарности", Айвазов занимался организацией передач в Ростов-на-Дону арестованным на полуострове крымскотатарским активистам.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

Двумя днями ранее в аннексированном Крыму российские силовики обыскали мечеть в селе Штурмовое вблизи Севастополя и задержали ее настоятеля Рустема Абилева.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пропавший крымскотатарский активист "нашелся" в застенках ФСБ". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"