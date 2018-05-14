Путин лично откроет Крымский мост: названа точная дата

По скандальному мосту в оккупированный Россией Крым пустят автотранспорт – но с некоторыми ограничениями

Автомобильное движение по Крымскому мосту откроется в 5:30 утра 16 мая, а днем ранее, 15 мая, мост посетит президент России Владимир Путин. Об этом говорится в сообщении информационного центра "Крымский мост", а также в сообщении пресс-службы Кремля.

"Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения по объекту составит 90 км/ч, остановка на мосту запрещена", – сообщили в инфоцентре проекта.

Как сообщается, въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту – в 4:30 утра 16 мая.

А накануне запуска движения, во вторник, автодорожную часть Крымского моста торжественно откроют мостостроители, чья техника проедет по автодорожной части моста. В мероприятии примет участие и президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Инфографика: twitter.com/Krymsky_bridge

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Напомним, Крымский, он же Керченский мост, одну из самых скандальных "строек века", как гордо называют этот амбициозный проект в России, президент РФ Владимир Путин анонсировал сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года.

Протяженность строящегося моста через Керченский пролив – 19 км. Он строится за счет средств федерального бюджета России. Генподрядчик – ООО "Стройгазмонтаж" российского олигарха Аркадия Ротенберга, близкого к Путину.

Открытие моста планировали на март 2018 года, затем перенесли на апрель, после этого планировали открыть автомобильный переход к 9 мая – приурочив к приезду Путина.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на РФ за строительство Керченского моста. Глава государства подчеркнул, что строительство, которое организовала Россия, угрожает экологии.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров считает, что Керченский мост после деоккупации Крыма Россия должна будет отдать в качестве контрибуции за захват украинской территории и нанесение ущерба.



