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Путин признал аннексию Крыма ошибкой – Джемилев

Сегодня, 07:20

Выход из Крыма для Путина, по словам лидера крымскотатарского народа, это "харакири"

Путин в Крыму
Путин в Крыму. Фото: Twitter
Путин признал аннексию Крыма ошибкой – Джемилев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f9f/cb4/5c8f9fcb4bae5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f9f/cb4/5c8f9fcb4bae5.jpg Крым Выход из Крыма для Путина, по словам лидера крымскотатарского народа, это "харакири"

Президент России Владимир Путин признал в своем окружении, что аннексия Крыма была ошибкой, но публично он об этом не скажет. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Теперь для Путина просто нет выхода. У нас сейчас, кстати говоря, различные службы интересуются нашим мнением: как вы думаете, Путин мог бы уйти из Крыма, не потеряв лица? Нет такого пути, просто нет. А Путину признать, что он сделал ошибку? Он, кстати, в своем кругу об этом уже и говорит, это проверенные источники. Он говорит: "Мы с Крымом сделали ошибку, но этого мы не будем признавать", – рассказал Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа отметил, что для Путина выход из Крыма – это "сделать харакири".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает платить высокую цену за незаконную аннексию Крыма и первым приоритетом украинской власти остается освобождение полуострова.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым по случаю "празднования" россиянами пятой годовщины аннексии полуострова. 

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированные Россией Крым и Севастополь. 

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Тег Путин, Крым, джемилев, аннексия

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