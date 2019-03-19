Путин признал аннексию Крыма ошибкой – Джемилев
Выход из Крыма для Путина, по словам лидера крымскотатарского народа, это "харакири"
Президент России Владимир Путин признал в своем окружении, что аннексия Крыма была ошибкой, но публично он об этом не скажет. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
"Теперь для Путина просто нет выхода. У нас сейчас, кстати говоря, различные службы интересуются нашим мнением: как вы думаете, Путин мог бы уйти из Крыма, не потеряв лица? Нет такого пути, просто нет. А Путину признать, что он сделал ошибку? Он, кстати, в своем кругу об этом уже и говорит, это проверенные источники. Он говорит: "Мы с Крымом сделали ошибку, но этого мы не будем признавать", – рассказал Джемилев.
Лидер крымскотатарского народа отметил, что для Путина выход из Крыма – это "сделать харакири".
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает платить высокую цену за незаконную аннексию Крыма и первым приоритетом украинской власти остается освобождение полуострова.
Также сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым по случаю "празднования" россиянами пятой годовщины аннексии полуострова.
В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированные Россией Крым и Севастополь.
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