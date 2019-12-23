Путин снова собрался в Крым

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

В понедельник, 23 декабря, оккупанты намерены запустить железнодорожное движение по так называемому Крымскому мостому, который соединит Россию с аннексированным полуостровом. На открытие переправы собирается приехать президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что в ходе поездки Путин пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли будут докладывать российскому президенту о планах развития транспортной инфраструктуры.

Накануне стало известно, что Россия на 4 суток закрыла Керченский пролив для судов. Движение через пролив закрыто с 20 по 24 декабря, связано это именно с планами запустить железнодорожное движение по Керченскому мосту.

Напомним, в марте Владимир Путин посетил оккупированный Крым по случаю "празднования" россиянами пятой годовщины аннексии полуострова.

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В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, говоря о визите Путина в Крым, сказал, что преступника тянет на место преступления. Он убежден, что президент РФ окажется на скамье подсудимых Международного трибунала.

А вот самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов признал ухудшение жизни в Крыму после его аннексии Россией. По его словам, наибольшая проблема – это высокие цены на лекарства и еду, а в больницах не хватает толковых специалистов.

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А тем временем Украина собирается подсчитать потери из-за аннексии Крыма.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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