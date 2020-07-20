Українська
$ 27,36
31,26
  1. Новости в регионах
  2. Новости Крыма

Путин заявил, что Азаров был "вынужден" забирать деньги из Крыма

20 июля, 15:47

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент России утверждает, что полуостров "кормил" другие регионы Украины

Президент России Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым заявил, что до захвата россиянами полуостров якобы приходил в упадок, поскольку украинское правительство забирало у этого региона больше, чем вкладывало, передает ТАСС.

Реклама

"Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером (до победы Революции Достоинства, – Ред.) разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: "Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?". Он говорит: "У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше чем давать для того, чтобы поддержать другие регионы Украины", – рассказал Путин.

Как известно, с марта 2010 по январь 2014 года должность премьер-министра Украины занимал Николай Азаров.

Читайте также: В центре Севастополя появились надписи о "лжеце" Путине

Отметим, что утверждения Путина относительно роли Крыма в экономике Украины до оккупации прямо противоречат оценкам Всемирного банка.

Реклама

В апреле 2014 года представитель Всемирного банка заявил, что доля Крыма в ВВП Украины является незначительной – не более 3%.

В тренде
На Донбассе ВСУ ответили на обстрелы: боевики понесли потери

"Роль Крыма в формировании ВВП (Украины) является незначительной. Крым дает лишь 3% общего ВВП Украины. Он последние несколько лет был только реципиентом, и его влияние очень небольшое в общей картине ВВП Украины", – заявил Фан.

Напомним, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Что сегодня происходит в оккупированном Крыму и чего ждать от оккупантов – смотрите в спецрепортаже "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым оккупация Украина николай азаров Владимир Путин

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия подняла по тревоге войска: в МИД Украины рассказали, что это значит
Россия подняла по тревоге войска: в МИД Украины рассказали, что это значитПолитика
900 зараженных и тест на въезде: что известно о ситуации с COVID-19 в Крыму
900 зараженных и тест на въезде: что известно о ситуации с COVID-19 в КрымуКрым
Отношения испортились не из-за Крыма: Путин сделал заявление об Украине
Отношения испортились не из-за Крыма: Путин сделал заявление об УкраинеПолитика
Россия не войдет в переговорную площадку по Крыму: интервью с Дмитрием Кулебой
Россия не войдет в переговорную площадку по Крыму: интервью с Дмитрием КулебойПолитика
Украину ждет максимальная дезинтеграция из пространства СНГ: Кулеба раскрыл детали
Украину ждет максимальная дезинтеграция из пространства СНГ: Кулеба раскрыл деталиПолитика
Страшно красиво: в Крыму пронесся мощный смерч, появилось видео стихии
Страшно красиво: в Крыму пронесся мощный смерч, появилось видео стихииКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять