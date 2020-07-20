Путин заявил, что Азаров был "вынужден" забирать деньги из Крыма

Президент России Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым заявил, что до захвата россиянами полуостров якобы приходил в упадок, поскольку украинское правительство забирало у этого региона больше, чем вкладывало, передает ТАСС.

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"Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером (до победы Революции Достоинства, – Ред.) разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: "Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?". Он говорит: "У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше чем давать для того, чтобы поддержать другие регионы Украины", – рассказал Путин.

Как известно, с марта 2010 по январь 2014 года должность премьер-министра Украины занимал Николай Азаров.

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Отметим, что утверждения Путина относительно роли Крыма в экономике Украины до оккупации прямо противоречат оценкам Всемирного банка.

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В апреле 2014 года представитель Всемирного банка заявил, что доля Крыма в ВВП Украины является незначительной – не более 3%.

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"Роль Крыма в формировании ВВП (Украины) является незначительной. Крым дает лишь 3% общего ВВП Украины. Он последние несколько лет был только реципиентом, и его влияние очень небольшое в общей картине ВВП Украины", – заявил Фан.

Напомним, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Что сегодня происходит в оккупированном Крыму и чего ждать от оккупантов – смотрите в спецрепортаже "Сегодня":

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