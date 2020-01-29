Путлерюгенд подрастает: в Крыму устроили шоу ради российского генерала (фото)

В сети появились фото с представлений, которые устраивали в Крыму для генерала

В оккупированном Крыму ради генерала Александра Колмакова, главы российского ДОСААФ (Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту) устраивали настоящие представления с переодетыми детьми и раздачами сувениров.

Об этом в своем Twitter рассказали пользователи "Крымская Жужелица" и "RoksolanaToday&Крым".

При этом, учитывая схожесть ситуации с пропагандистскими организациями в путинской России и гитлеровской Германии, авторы сообщений называли их "путлерюгендом", а генерала российской армии Колмакова – рейхсгенералом.

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"Гастроли рейхсгенерала Александра Колмакова, главы рашистского ДОСААФ в оккупированной Ялте: встречи с комендантами, путлерюгендом, ряжеными, раздачей сувениров. Видно, что любит детей. А кто их не любит? Особенно, когда они в военной униформе", - с сарказмом отметила автор.

Чуть позже появилось сообщение о приезде россиянина в Севастополь.

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"В Севастополе его встретили комсюки и путлерюгенд, продемонстрировали рашисту найденные магические артефакты времен Второй мировой войны, получили сувениры: грамоты и значки", – отметила "Крымская Жужелица".

В свою очередь, Роксолана добавила, что в честь 93-й годовщины ДОСААФ российские юнармейцы приняли участие в Уроке мужества".

Напомним, ранее мы писали о том, как в оккупированном Крыму ведется активная "воспитательная работа" среди детей – так называемые "казаки" собирают малышей на молебны и военно-спортивные фестивали.

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