Пять лет оккупации Крыма: США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

В Европу были переброшены шесть бомбардировщиков B-52

Фото: www.barksdale.af.mil.

Пять лет оккупации Крыма: США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/321/8cd/5c93218cd7ca1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/321/8cd/5c93218cd7ca1.jpg 2019-03-21T07:32:00+02:00 Крым В Европу были переброшены шесть бомбардировщиков B-52

К пятой годовщине аннексии Россией полуострова Крым США перебросила в Европу стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52. Переброска была выполнена в качестве сигнала для РФ, сообщают американские СМИ.

Бомбардировщики B-52 Stratofortress приземлилась на авиабазе Великобритании Фэйрфорд в конце прошлой недели. В понедельник четыре бомбардировщика "выполнили полеты в несколько мест в Европе, в том числе над Норвежским, Балтийским морями и Средиземным морем.

Напомним, ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент напомнил России об ответственности за оккупацию полуострова и пообещал, что Вашингтон и дальше будет наказывать Россию санкциями.

Как заявлял на днях президент Украины Петр Порошенко, Россия платит высокую цену за оккупацию Крыма. Так, например, агентство Bloomberg уже подсчитало убытки России за время аннексии Крыма. По этим данным, потери Кремля составляют 150 млрд долларов, большая часть которых вызвана санкциями США и Евросоюза. С 2014 года "черный список" лиц и российских компаний, на которых распространяются ограничения, превысил 700.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе незаконный "крымский референдум" не признает и ООН. А вот тот же Аксенов признал, что захватом Крыма руководил лично Путин.

Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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