Пять лет оккупации Крыма: удалось ли Украине что-то компенсировать за счет оккупанта

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом

Пять лет оккупации Крыма: удалось ли Украине что-то компенсировать за счет оккупанта 2019-03-18T10:09:00+02:00 Крым Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом

Пять лет назад в отношениях Украины с Россией и самой России с миром произошел переломный момент. После так называемого крымского "референдума" 16 марта 2014 началась война на Донбассе, а Запад ввел санкции против Федерации. Канада, Америка и Евросоюз на минувшей неделе, кстати, расширили санкционный список, а США и Великобритания на специальном заседании Совета Безопасности ООН – призвали мир не допустить легализации аннексии полуострова Россией.

Опросы российского фонда "Общественное мнение" показало: количество россиян, которые считают аннексию Крыма полезной, уменьшилась с 67 до 39 процентов. Взгляды жителей Крыма тоже изменились.

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Накануне очередной даты оккупационного псевдореферендума в соцсети появились листовки: "Я отзываю свою подпись по референдуму". Что потеряли крымчане и государство? И удалось Украине что-то компенсировать за счет оккупанта?

15 марта 2014 в Москве, за сутки до так называемого референдума, умирала последняя надежда на то, что Кремль остановится. Организатором того марша мира был Борис Немцов.

"Сначала думал, что он сошел с ума. Ну просто. Но сейчас я понял, что он цинично, в ущерб интересам граждан и моей страны, и Украины пытается удержать власть любой ценой", – говорил тогда Немцов.

Немцова образцово-показательно убьют возле Кремля в феврале 2015 года. А Путин на волне победобесия переизберется на четвертый президентский срок весной 2018.

16 марта эфир российских федеральных каналов был копией советских отчетов о достижениях за пятилетку.

Далее рядовой зритель должен был узнать, что от аннексии Крыма всем на Руси жить стало лучше.

На оккупированном полуострове "власти" объявили трехдневные выходные. 16-е марта по поводу референдума, 17-е – чтобы было, а 18-е на память об указе Путина, которым Крым был включен в состав Федерации. Еще бы кто-то рассказал, за чей счет банкет. Ведь Медведев два года назад все объяснил крымским пенсионерам.

"Просто денег нет сейчас, но вы держитесь здесь, вам всего доброго", – говорил он тогда.

Где взять деньги, предложил неожиданно спикер Госдумы. На совместном с крымскими коллегами заседании он придумал взыскать их с Украины. Впечатление, что длительные выходные как-то влияют и на умственные способности.

"Через наши парламентские европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет. Коллеги, вы поддерживаете", – заявил тогда Вячеслав Володин.

А вот бывший крымский прокурор Наталья Поклонская, ничего не просит. Ей прибыль, похоже, обеспечили то ли слезы на бюсте императора Николая Второго, то ли правильное голосование в Госдуме. Пятилетие аннексии Поклонская отметила созданием собственного торгового бренда под названием "Няш-мяш. Крым наш".

"Давайте не терять то, что делает нас людьми," – этот призыв Ольги Оприско - дочери пленного украинского моряка был не к Поклонской с Володиным, а к миру. Совет безопасности ООН в очередной раз собирался, чтобы обсудить ситуацию на полуострове. Обсудил. И ушел, призвав Москву соблюдать нормы международного права. Украинская делегация от Совбеза требовала лишить Россию права вето и включить вопрос Крыма в минский переговорный процесс. Но, похоже, вечно обеспокоенная ООН кроме беспокойства в последнее время более ни на что не способна.

"Интерес к теме аннексии Крыма будет падать. Единственное, что интерес американцев и европейцев может подогреть, это если пойдет угроза из Крыма. То есть, будут четкие доказательства размещения ядерного оружия. А по моим данным, оно уже есть в Крыму. Урочище Кизилташ – это старый советский поселок, там подземные хранилища, такие бункеры, где в советское время хранили ядерные боеголовки. Они все это восстановили", – говорит политтехнолог Тарас Березовец.

Тарас Березовец – крымчанин в шестом поколении. Поступать в киевский ВУЗ приехал еще в 92-м, сразу после окончания школы. Но в Крым возвращался едва-ли не ежемесячно. С февраля 2014-го возможности поехать домой у него нет.

"Я знаю, что я просто добавлюсь в очередной список и буду там 25 заложником Кремля. Мне иногда снятся сны, я вижу себя или какие-то места исторические, иногда это даже физическая боль от осознания того, что ты ничего не можешь изменить", – делится он.

Сергей Викарчук окончательное решение уехать из Евпатории принял в августе 2014, когда ему силой пытались выдать российский паспорт.

"И я понял, что это все. Это Золотое кольцо России. Я больше в своей жизни ничего не увижу. Я понял, что это конец, я закапываю своих детей. Я готов прокатиться по этому кольцу, когда будет нормальная Россия, но я не готов по нему колесить всю жизнь", – говорит он.

В Киеве семья с двумя маленькими детьми прошла все круги ада. Без денег, без работы, без жилья. Через месяц скитаний нашлись добрые люди, которые пустили пожить в полуразрушенную квартиру на окраине столицы.

"Не было никакой посуды, мы ели руками. Был такой черпачок и мы варили в нем макароны, и ели руками. Не было ни вилок, ничего. Я написал смешной пост в Фэйсбуке и после этого люди, как с ума сошли и просто начали нам все нести. И вот увидел настоящую Украину, я так возрадовался, что я дома", – делится мужчина.

И собственно такую ​​страну, а не государство, он пошел защищать на фронт. В зоне АТО отслужил год и 9 дней.

"Я люблю свою страну, как бы она меня не кидала, это я для нее что-то должен сделать", – говорит Викарчук.

К мирной жизни возвращался растерянным. Нормально спать не может до сих пор. Впрочем, сразу после фронта в Киеве нашлась работа. А потом появилась идея собственного бизнеса.

"Я занимался государственной работой, общественной работой, но никогда бизнесом не занимался, я не знал, как это все работает. А сейчас? – А сейчас, оказывается я просто бог. Я просто не знал, что я это умею делать", -рассказывает он.

В мэрии Евпатории он работал в отделе туризма. Теперь в собственном турклубе помогает уставшим гражданам воплощать мечты об отдыхе.

Для Тараса Березовца спасением от боли из-за украденного дома стала собственная книга. Он по крупицам собирал свидетельства участников тех событий.

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За 5 лет оккупации только официально зафиксировано более полутора тысяч нарушений прав человека. Убийства, захват в плен, незаконные осуждения. С полуострова, по разным оценкам, выехало от 50 до 80 тысяч граждан Украины. Кремль, чтобы исключить деоккупацию, переселил на их место почти полмиллиона россиян. В основном из Сибири. Их надо теперь не только накормить, но и напоить. Обычной водой, которой в Крыму осталось критически мало. ​​По некоторым источникам информации, Кремль в обмен на украинских заложников требует открыть доступ к Северо-Крымскому каналу , чтобы вода с материковой Украиной снова поступала на полуостров. Но тогда это сделает аннексию фактически легальной и бессрочной.

Напомним, в четверг, 21 марта, смотрите в совместном проекте Сегодня и Радио Свобода "Крым. Оккупированные" сразу после программы Сегодня и Контроллер. Журналисты покажут эксклюзивные материалы о людях, которые живут на полуострове – о тех, кто не устал бороться, или наоборот – смирился с пророссийским режимом.

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