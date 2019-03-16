Пятая годовщина аннексии Крыма: Турция сделала четкое заявление
Крым была аннексирован Россией в нарушение международного права на основании незаконного "референдума"
Турция не признает незаконную аннексию Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.
"Украинская Автономная Республика Крым была аннексирована Российской Федерацией в нарушение международного права на основании незаконного "референдума", состоявшегося пять лет назад в этот день (16 марта). В этой связи мы повторяем, что не признаем фактическую ситуацию, вызванную этим актом, и подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.
В Анкаре подчеркнули, что ситуация с коренным населением Крыма – крымскотатарским народом – продолжает оставаться для Турции приоритетной.
"Мы будем продолжать поддерживать крымских татар, чтобы они жили в мире и безопасности на своей исторической родине, сохраняя свою самобытность", - говорится в заявлении.
Напомним, в конце февраля в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Так, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в прикрытии "живым щитом" из крымчан при аннексии Крыма. По его словам, Украина направила сообщение в Гаагу об использовании Кремлем гражданских лиц во время вторжения на полуостров.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
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