Пятая годовщина аннексии Крыма: Турция сделала четкое заявление

Крым была аннексирован Россией в нарушение международного права на основании незаконного "референдума"

Фото: Pixabay

Пятая годовщина аннексии Крыма: Турция сделала четкое заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/970/d32/5c4970d329cbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/970/d32/5c4970d329cbe.jpg 2019-03-16T10:59:00+02:00 Крым Крым была аннексирован Россией в нарушение международного права на основании незаконного "референдума"

Турция не признает незаконную аннексию Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

"Украинская Автономная Республика Крым была аннексирована Российской Федерацией в нарушение международного права на основании незаконного "референдума", состоявшегося пять лет назад в этот день (16 марта). В этой связи мы повторяем, что не признаем фактическую ситуацию, вызванную этим актом, и подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.

В Анкаре подчеркнули, что ситуация с коренным населением Крыма – крымскотатарским народом – продолжает оставаться для Турции приоритетной.

"Мы будем продолжать поддерживать крымских татар, чтобы они жили в мире и безопасности на своей исторической родине, сохраняя свою самобытность", - говорится в заявлении.

Напомним, в конце февраля в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Так, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в прикрытии "живым щитом" из крымчан при аннексии Крыма. По его словам, Украина направила сообщение в Гаагу об использовании Кремлем гражданских лиц во время вторжения на полуостров.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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