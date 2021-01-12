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Пытался протаранить боллард: украинец на авто прорывался в Крым (фото)

12 января, 14:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Нарушителя привлекли к админответственности

Житель Запорожья пытался прорваться через КПВВ "Чонгар" в Херсонской области, чтобы попасть на территорию временно оккупированного Крыма.

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Как рассказали в пресс-службе Херсонского погранотряда, водитель внедорожника Nissan X-Trail отказался пройти контроль, закрылся в авто, а потом дважды пытался протаранить боллард – механизм принудительной остановки транспортных средств.

"Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд", – говорится в сообщении.

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После этого пограничники задержали запорожца. Мужчина, выйдя из авто, оказывал сопротивление, ругался и угрожал.

За нарушение правил в КПВВ, а также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих водитель привлечен к административной ответственности. Его и его транспортное средство передали сотрудникам Нацполиции.

Ранее мы сообщали, что Кабмин Украины назвал новые условия для пересечения админграницы с Крымом.

В августе 2020 года Кабинет министров Украины временно прекратил работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда с нее из-за ухудшения эпидситуации.

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авто Крым пограничники Украина КПВВ боллард
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