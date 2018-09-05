Пытаются отправить в карцер: голодающего Балуха перевели в другую камеру

Украинского активиста Владимира Балуха, который 22 июня объявил сухую голодовку, перевели в другую камеру симферопольского СИЗО. Об этом, как сообщает "Крым.Реалии", заявил заместитель председатель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Его перевели другую камеру на второй этаж. Это двухместная камера. Пока в карцер его не отправили, но пытаются", – говорит он.

Как известно, Балух был арестован 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированной Российской Федерацией Крыма. Российские "власти" предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

Стоит отметить, что ранее из-за ухудшившегося состояния здоровья политзаключенного Чийгоз заявлял о необходимости перевода его из общей камеры, в которой его содержали, в двухместную.

Как сообщалось, в начале этого месяца состояние здоровья Балуха сильно ухудшилось, несмотря на что его оккупационные тюремщики собираются отправить в карцер.

Кроме того, в июне адвокат украинского активиста Ольга Динзе рассказала, что у Балуха произошло защемление нерва – он испытывает очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы.