Раненых украинских моряков выписали из больницы в оккупированной Керчи
После выписки оккупационные власти их переведут в СИЗО Симферополя
Трех военнослужащих ВМС Украины, которые были ранены во время незаконной атаки российских войск в Керченском проливе, выписали из больницы оккупированной Керчи. Об этом сообщили в медучреждении.
"Их уже нет, выписали", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что после выписки раненых офицера СБУ и двух моряков переведут в СИЗО Симферополя.
Напомним, подчиняющийся оккупантам "суд" аннексированного Симферополя избрал меру всем украинским морякам, которых в Керченском проливе захватили российские пограничники. В целом 28 ноября мера пресечения в виде ареста была избрана 24 членам боевого состава боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу":
- командир рейдового буксира старшина Мельничук О.М.
- командир артиллерийского бронированного катера "Никополь" старший лейтенант Небылица Б.П.
- командир артиллерийского бронированного катера "Бердянск" лейтенант Мокряк Р.Н.
- мичман Будзыло Ю.А.
- старший матрос Зинченко В.А.
- старший матрос Опрыско А.А.
- матрос Цыбизов С.А.
- старший матрос Артеменко А.А.
- старший матрос Терещенко В.А.
- матрос Семидоцкий Е.В.
- старший матрос Беспальченко В.А.
- мичман Шевченко А.А.
- старший матрос Варимез В.К.
- старший матрос Власюк М.Б.
- старший матрос Головаш Б.О.
- старшина Чулиба С.Р.
- старшина 1-й статьи Костышин В.А.
- капитан лейтенант Попов С.Н.
- старший матрос Безъязычный Ю.Ю.
- матрос Эйдер А.Д.
- моряк Сорока В.В.
- старший лейтенант А.Л.
- капитан 3-го ранга Лисовой В.В.
- капитан 2-го ранга Гриценко Д.В.
Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщала, что среди захваченных россиянами украинских моряков четверо имеют ранения, один находится в тяжелом состоянии.
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