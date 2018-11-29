Раненых украинских моряков выписали из больницы в оккупированной Керчи

Сегодня, 13:30

После выписки оккупационные власти их переведут в СИЗО Симферополя

Один из захваченных украинских моряков. Фото: AFP
Один из захваченных украинских моряков. Фото: AFP

Трех военнослужащих ВМС Украины, которые были ранены во время незаконной атаки российских войск в Керченском проливе, выписали из больницы оккупированной Керчи. Об этом сообщили в медучреждении.

"Их уже нет, выписали", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что после выписки раненых офицера СБУ и двух моряков переведут в СИЗО Симферополя.

Напомним, подчиняющийся оккупантам "суд" аннексированного Симферополя избрал меру всем украинским морякам, которых в Керченском проливе захватили российские пограничники. В целом 28 ноября мера пресечения в виде ареста была избрана 24 членам боевого состава боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу":

  1. командир рейдового буксира старшина Мельничук О.М.
  2. командир артиллерийского бронированного катера  "Никополь" старший лейтенант Небылица Б.П.
  3. командир артиллерийского бронированного катера "Бердянск" лейтенант  Мокряк Р.Н.
  4. мичман Будзыло Ю.А.
  5. старший матрос Зинченко В.А.
  6. старший матрос Опрыско А.А.
  7. матрос Цыбизов С.А.
  8. старший матрос Артеменко А.А.
  9. старший матрос Терещенко В.А.
  10. матрос Семидоцкий Е.В.
  11. старший матрос Беспальченко В.А.
  12. мичман Шевченко А.А.
  13. старший матрос Варимез В.К.
  14. старший матрос Власюк М.Б.
  15. старший матрос Головаш Б.О.
  16. старшина Чулиба С.Р.
  17. старшина 1-й статьи Костышин В.А.
  18. капитан лейтенант Попов С.Н.
  19. старший матрос Безъязычный Ю.Ю.
  20. матрос Эйдер А.Д.
  21. моряк Сорока В.В.
  22. старший лейтенант А.Л.
  23. капитан 3-го ранга Лисовой В.В.
  24. капитан 2-го ранга Гриценко Д.В.

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщала, что среди захваченных россиянами украинских моряков четверо имеют ранения, один находится в тяжелом состоянии. 
Россия, моряки, азовское море, пленные моряки

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Источник:

ТАСС

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