Расплата за предательство Украины: в Крыму арестовали владельца известного зоопарка

Зубков сейчас находится в СИЗО и объявил голодовку

Фото: ru.krymr.com

В оккупированном Крыму суд арестовал владельца зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" Олега Зубкова. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как выяснилось, 3 февраля состоялось заседания по делу укушенной в сафари-парке "Тайган" туристки Ольги Соломиной. По решению судьи, Зубкова арестовали на два месяца. Такую меру пресечения объяснили опасениями, что мужчина может выехать за границу.

Зубкова, по данным издания, отправили в СИЗО Симфероплоля. Как рассказала пресс-секретарь парка львов "Тайган" Татьяна Алексагина, мужчина уже объявил голодовку.

"Его перевели уже в камеру, и он там. Олег Алексеевич объявил голодовку и не принимает пищу. Сейчас у него там находится адвокат", – заявила она.

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Подтверждения информации о голодовке Зубкова от руководства СИЗО Симферополя пока нет.

На арест Зубкова отреагировал украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов. На своей странице в Facebook он рассказал, что после захвата полуострова бизнесмен "взахлеб принял новую власть".

"После начала захвата полуострова Зубков взахлеб принял новую власть. Я видел собственными глазами, как он катался на своем льве с российским триколором под телекамеры, славя оккупантов. И вот теперь пришла расплата, и не к нему одному", – написал Сенцов.

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Режиссер добавил, что многих крымчан накрыла волна разочарования, когда они столкнулись лицом к лицу с реальной Россией, которая не имеет ничего общего с той сказкой, которую им всем обещали.

"Кстати "Сказкой" называется ялтинский зоопарк, созданный Зубковым. Но похоже, что его уже можно переименовывать в "Парк Юрского периода"", – подметил он.

Напомним, в июле 2018 года в сафари-парке "Тайган" лев укусил туристку Ольгу Соломину. По словам женщины, в момент нападения хищника директор зверинца Олег Зубков был рядом. Сам же Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву".

Добавим, что Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

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