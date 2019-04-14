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Разочаровался в "ЛНР": на границе с Крымом задержан предатель "Чингиз"

Сегодня, 20:25

За работу на оккупантов и службу в "батальоне" "Сомали" задержанному украинцу грозит от 8 до 15 лет тюрьмы

Фото: facebook.com/dpsuachru
Фото: facebook.com/dpsuachru.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали на границе с оккупированным Россией Крымом боевика "Чингиза" из бесславного батальона "Сомали".

Как сообщают в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, гражданина Украины с неподконтрольных правительству территорий арестовали на КПП "Чонгар", на котором в ноябре прошлого года ввели временные режимные ограничения в отношении граждан РФ.

"Во время беседы с гражданином 1972 года правоохранители установили, что в 2014 году в течение двух месяцев он работал в Луганской области водителем одного из "комендантов". Не получив за период работы зарплаты, он уволился, однако позже снова трудоустроился в местный комиссариат. В дальнейшем, по приглашению знакомого, задержанный вступил в штурмовой батальон "Сомали" под руководством тогда еще живого "Гиви", который непосредственно и проводил инструктаж новоприбывших", – сообщили в ГПСУ.

"Чингиз" готовил боевиков для "службы" на "контрольно-пропускных пунктах" на территориях, подконтрольных группировкам "ДНР" и "ЛНР".

"Через некоторое время разочаровался в службе и идеях фейковых республик, поэтому уволился и работал в г. Алчевск охранником. Имея не высокую заработную плату, в поисках лучшей жизни отправился в Москву. Но условия труда его не удовлетворили, и он через Керченский мост, а затем и через админграницу пытался попасть в г. Киев для поиска работы", – сказано в сообщении.

На данный момент "Чингизу" предъявлено обвинение в создании террористической группировки (статья 258-3 Уголовного кодекса Украины), за что предусматривается наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в марте украинские пограничники на пункте пропуска "Чонгар" задержали боевика с позывным "Домовой", который воевал против Украины на Донбассе в составе так называемой "Русской православной армии".


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Тег Крым, пограничники, задержание, боевик, чонгар, ОРДЛО, ЛНР

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