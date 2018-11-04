Разрешение на творчество: в Севастополе ввели ограничения для уличных артистов

Сегодня, 13:34

Разрешение для выступлений на открытых площадках города будет выдаваться на месяц

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Оккупационные "власти" в Крыму решили, что уличные музыканты Севастополя должны будут согласовывать программы своих выступлений на открытых площадках города. Разрешения для артистов будет выдаваться на месяц. Об этом сообщает пресс-служба "правительства" города.

Ответственным за согласование выступлений будет незаконное "главное управление культуры правительства" Севастополя. Оно будет выдавать уличным музыкантам разрешения для ведения творческой деятельности на площадках Приморского бульвара, в парке имени Ахматовой и в Рыбацком сквере ("Динопарке").

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По словам "начальника" управления Николая Красницкого, такие меры нужны для того, чтобы отрегулировать "качество их программ и звука, который не должен мешать горожанам".

А "глава" оккупированного города Дмитрий Овсянников уверен, что ограничения для музыкантов позволят снизить количество жалоб на шум, поступающих от жителей города.

Ранее контролировать уличных артистов решили львовские власти. Чтобы выступать в центре – надо получить бумагу. Согласовать с властями инструменты, на которых будут играть, и даже репертуар.

Также мы писали о том, как живут и зарабатывают уличные артисты в киевском метро.
музыка, Крым, ограничения , выступления, уличные музыканты

Вы сейчас просматриваете новость "Разрешение на творчество: в Севастополе ввели ограничения для уличных артистов". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

В Лондоне уличным музыкантам разрешили собирать пожертвования с помощью бесконтактных платежей

28 Мая, 18:30

Это, по мнению мэра города, поможет Лондону сохранить статус мировой столицы музыки

Шоу-бизнес

Кадр из клипа группы "Ленинград" "Цой"

Группа "Ленинград" выпустила новый скандальный клип

21 Сентября, 15:39

Название клипа - "Цой"
Загрузка...

Одесса

Бременские музыканты устроили в Одессе флешмоб

8 Октября, 23:53

Музыканты согласились порадовать своим перформансом горожан и других туристов прямо на Потемкинской лестнице

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одессе прошел Международный джазовый фестиваль

24 Сентября, 15:41

На сцене фестиваля выступили музыканты из десяти стран мира

Шоу-бизнес

Группа "Фіолет". Фото: пресс-служба

"Фіолет" презентовали песню о лучших друзьях

25 Июня, 18:33

Четвертый сингл из альбома Aurora музыканты посвящают тем, без кого эта жизнь невозможна — нашим лучшим друзьям

Шоу-бизнес

Цыганский джаз в "Мыстецком арсенале". Фото: Marco concert

Куда пойти в Киеве: джаз-мануш в исполнении Urban Gypsy

13 Июля, 09:03

15 июля в "Мыстецком арсенале" выступит коллектив Urban Gypsy с вокалисткой Ольгой Чернышовой

Афиша

Фредди Меркьюри, Фото: Getty

Памяти Фредди Меркьюри: ТОП-6 легендарных хитов группы Queen

5 Сентября, 13:14

5 сентября родился Фредди Меркьюри и мы вспоминаем его лучшие песни

Украина

Андрей "Кузьма" Кузьменко, лидер группы "Скрябин". Фото: архив

"Его всегда беспокоило хамство в людях": интервью с мамой Кузьмы Скрябина

17 Августа, 07:00

Ольга Кузьменко рассказывает, на какой музыке рос Андрей, а также о своем отношении к акциям памяти, посвященным ее сыну
Загрузка...