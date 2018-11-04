Разрешение на творчество: в Севастополе ввели ограничения для уличных артистов

Разрешение для выступлений на открытых площадках города будет выдаваться на месяц

Оккупационные "власти" в Крыму решили, что уличные музыканты Севастополя должны будут согласовывать программы своих выступлений на открытых площадках города. Разрешения для артистов будет выдаваться на месяц. Об этом сообщает пресс-служба "правительства" города.

Ответственным за согласование выступлений будет незаконное "главное управление культуры правительства" Севастополя. Оно будет выдавать уличным музыкантам разрешения для ведения творческой деятельности на площадках Приморского бульвара, в парке имени Ахматовой и в Рыбацком сквере ("Динопарке").

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По словам "начальника" управления Николая Красницкого, такие меры нужны для того, чтобы отрегулировать "качество их программ и звука, который не должен мешать горожанам".

А "глава" оккупированного города Дмитрий Овсянников уверен, что ограничения для музыкантов позволят снизить количество жалоб на шум, поступающих от жителей города.

Ранее контролировать уличных артистов решили львовские власти. Чтобы выступать в центре – надо получить бумагу. Согласовать с властями инструменты, на которых будут играть, и даже репертуар.

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