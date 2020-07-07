"Решительный протест": МИД Украины отреагировал на массовые обыски в Крыму

После ночных «облав» были задержаны минимум шесть человек

Массовые обыски российских силовиков в домах крымских татар в оккупированном Крыму не оставили без внимания в Министерстве иностранных дел Украины. Украинские дипломаты в связи со случившемся выразили "решительный протест".

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В МИД заявили, что такие действия оккупантов являются "продолжением репрессивных практик, направленных против граждан Украины оккупированного Крыма, которые стремятся в полной мере реализовать принадлежащие им права человека и основные свободы".

"То, что является нормой для Украины и других демократических государств, на территории оккупированного Крыма расценивается государством-оккупантом как угроза и террористическая деятельность", – отметили в ведомстве.

Кроме того, целенаправленные обыски в домах крымчан, исповедующих ислам, свидетельствуют о преследовании по религиозному признаку.

"Мы требуем от РФ добросовестного выполнения своих международно-правовых обязательств как государства-оккупанта, предусматривающих, в частности, прекращение репрессий против местного населения оккупированного Крымского полуострова", – добавили в МИД.

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Отметим, что после массовых обысков в Крыму были незаконно задержаны не менее шести граждан Украины: Эмиль Зиядинов, Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов, Александр Сизиков, Вадим Бектемиров, Муратов Зекирья.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в оккупированном Крыму было зафиксировано 335 политически мотивированных арестов, из них 43 – по новым уголовным делам.

Напомним, обыски у крымских татар проходят довольно часто. Так, в марте 2019 года российские силовики устроили обыски в Бахчисарайском районе.

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