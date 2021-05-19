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РФ использует оборудование из ЕС для закачки воды в Крыму. Украина отреагировала

19 мая, 21:40

Денис Беспалов Денис Беспалов

МИД Украины отреагировал на информацию СМИ об установке в Крыму насосного оборудования в обход санкций

Россия в обход санкций завезла в Крым оборудование из ЕС для закачки воды

Россия в обход санкций завезла в Крым оборудование из ЕС для закачки воды

Украина отреагировала на информацию СМИ о том, что Россия в обход санкций установила в оккупированном Крыму европейское оборудование для закачки воды из артезианских скважин.

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Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает интернет-издание "ГОРДОН".

"Украинская сторона обратилась к причастным компаниям по поводу сложившейся ситуации. Представители компаний заверили, что, согласно заключенным контрактам, поставки насосов не должны были проводиться на территорию временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

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Сейчас компании проводят внутреннее расследование и проинформируют Украину о мерах, которые будут предприняты для исправления данной ситуации и предотвращения ее повторения в будущем.

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Напомним, ЕС расширил санкции против России из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым. В рамках непризнания российской аннексии Крыма ЕС запретил поставку оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе.

Скандал вокруг Siemens разгорелся в начале июля 2017 года, когда Reuters сообщил о немецких турбинах, которые изначально строились для российской Тамани, но попали на оккупированный полуостров.

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