Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Россия активно вмешивается в работу GPS в Черном море – отчет

Сегодня, 10:06

Технологии дезориентации системы спутниковой навигации GPS/GNSS были использованы около 10 тысяч раз

Фото vt-inform.ru
Фото vt-inform.ru.

Россия активно использует технологии дезориентации системы спутниковой навигации GPS в оккупированном Крыму и в Черном море. Об этом говорится в новом отчете американской неправительственной организации C4ADS.

Как отмечается, технологии дезориентации системы спутниковой навигации GPS/GNSS были использованы около 10 тысяч раз российским оборудованием электронной войны, в целом, начиная с февраля 2016 года.

"Наше исследование выявило более девять тысяч инцидентов, когда корабли, которые проходили в или вблизи вод России, видели свое месторасположение в аэропорту близ региона, где они находились. Случаи дезориентации GPS случалось в Черном море, а также в Тихом Океане у Владивостока и Мурманска на севере России у Санкт-Петербурга, а также в Москве", – говорит соавтор исследования Томас Ивинг.

Ранее Министерство обороны Норвегии заявило, что Россия с Кольского полуострова вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем, которые используются в воздушном сообщении, во время учений НАТО Trident Juncture, которые проходили с 25 октября по 7 ноября 2018 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Черное море, gps

Вы сейчас просматриваете новость " Россия активно вмешивается в работу GPS в Черном море – отчет". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Голос Америки

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Xiaomi Mi Band 4 шокировал низкой ценой

11 апреля, 11:34

Фитнес-трекер поступит в продажу в конце июля после официальной презентации

Киллер годами скрывался от полиции, но его подвел фитнес-девайс

22 января, 06:25

GPS-часы подтвердили все теории правоохранителей

Норвегия собрала доказательства вмешательства России во время учений НАТО

18 марта, 23:10

Норвегия имеет электронное подтверждение того, что РФ глушила сигналы системы GPS

В Одессе можно будет следить за автобусами онлайн

5 марта, 21:13

Сейчас приложение проходит техническое тестирование

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Как воспитать сына мужчиной? 12 правил

Лучше, чем кофе: 6 способов повысить энергию утром

"Я нашла свою половинку": Каменских рассказала о своих отношениях

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Российские болельщицы в бомбической форме

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

"Я нашла свою половинку": Настя Каменских рассказала о личном

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Сегодня, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

Вчера, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

21 апреля, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Велосипедистка дня: модель из Германии с ником Chiara

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить