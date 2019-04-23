Россия активно вмешивается в работу GPS в Черном море – отчет
Технологии дезориентации системы спутниковой навигации GPS/GNSS были использованы около 10 тысяч раз
Россия активно использует технологии дезориентации системы спутниковой навигации GPS в оккупированном Крыму и в Черном море. Об этом говорится в новом отчете американской неправительственной организации C4ADS.
Как отмечается, технологии дезориентации системы спутниковой навигации GPS/GNSS были использованы около 10 тысяч раз российским оборудованием электронной войны, в целом, начиная с февраля 2016 года.
"Наше исследование выявило более девять тысяч инцидентов, когда корабли, которые проходили в или вблизи вод России, видели свое месторасположение в аэропорту близ региона, где они находились. Случаи дезориентации GPS случалось в Черном море, а также в Тихом Океане у Владивостока и Мурманска на севере России у Санкт-Петербурга, а также в Москве", – говорит соавтор исследования Томас Ивинг.
Ранее Министерство обороны Норвегии заявило, что Россия с Кольского полуострова вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем, которые используются в воздушном сообщении, во время учений НАТО Trident Juncture, которые проходили с 25 октября по 7 ноября 2018 года.
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