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Россия будет бороться за скифское золото даже в случае отрицательного вердикта суда – Толстой

5 июля, 18:17

Часть скифского золота вернулась в Украину

Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia.

Россия продолжит бороться за скифское золото даже в случае, если апелляционный суд Амстердама встанет на сторону Украины. Об этом заявил журналистам в пятницу советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Естественно, Россия будет бороться, потому что Крым — это часть Российской Федерации, предметы эти находились в Крымских музеях. Поэтому Россия абсолютно вправе защищать свои интересы по скифскому золоту", — сказал Толстой, отвечая на вопрос о дальнейших шагах РФ в случае решения апелляционного суда не в ее пользу.

Апелляционный суд Амстердама отложил до 16 июля вынесение решения в споре между крымскими музеями и Украиной о правах на скифское золото. В конце марта 2017 года инстанция получила апелляцию от крымских музеев на решение окружного суда Амстердама от декабря 2016 года о том, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. Тогда суд отказался выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину.

Скифское золото — коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после оккупацией Крыма Россией в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как Украина, так и Россия. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей, и сейчас вопрос, куда будет отправлена коллекция, решается через суд.

Как сообщалось, в понедельник, 11 марта 2019 года суд Амстердама приступил к рассмотрению апелляции музеев Крыма о возвращении "скифского золота"

К слову, часть скифского золота вернулась в Украину уже в сентябре 2014-го. Но из 584 экспонатов Нидерланды вернули на родину только 19 экспонатов – те, что всегда хранились в Киеве. 


Также мы писали, что зарегистрированные по российскому законодательству так называемые "русские крымские музеи", которые являются истцами по делу о "скифском золоте", на самом деле не имеют отношения к правоотношениям, по которым артефакты были переданы в Нидерланды. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, передает пресс-служба ведомства.

По словам Петухова, истцы, представляющие позицию РФ, уже не являются юридическими лицами. Они стали "фантомными юридическими лицами", которые существуют только на бумаге и только для целей этого процесса. Фактически, они не имеют отношения к украинским музеям, которые существовали к моменту оккупации Крыма.

Более подробно о споре читайте на сайте "Сегодня" в материале "Наше золото: что нужно знать о борьбе Украины с Россией за сокровища скифов".

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Тег золото, коллекция, скифское золото

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Источник:

ТАСС

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