Россия предъявила обвинения украинским морякам и препятствует их защите – адвокат

Россия чинит препятствия для осуществления надлежащей защиты военнопленных украинских моряков, им предъявлено обвинение в незаконном пересечении "российской границы". Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

"Текущая ситуация в СИЗО Лефортово. Утром сдал на имя начальника СИЗО заявление о допуске к подзащитному Денису Гриценко. Система работает в одностороннем режиме. Документы сдаются в окошко. Могут перезвонить и сообщить о решении, а могут не перезванивать и ответить через месяц почтой. В следственном управлении ФСБ не принимают никакие заявления от адвокатов и перенаправляют в общую приемную ФСБ на Лубянке. Сегодня я подам заявление и туда", - сказал Полозов.

По его словам, в данный момент нет информации, кто является следователем (руководителем следственной группы) по делу, как и нет сведений о передаче материалов уголовного дела из Крыма в суд.

Также известно, что еще 27 ноября всем 24 украинским военнопленным морякам было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ"), добавил Полозов.

"Как и ожидалось, органы государственной власти и должностные лица в РФ чинят препятствия для осуществления надлежащей защиты военнопленных моряков", - заявил адвокат.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина не может получить от России официальные сведения о захваченных в Керченском проливе в плен украинских военных моряках.

Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские военные корабли около Керченского пролива. Суда Береговой охраны Погранслубы ФСБ устроили таран нашего буксира, а после этого был открыт огонь на поражение. В результате ранения получили шестеро украинцев. Были захвачены в плен 24 моряка ВМС Украины.

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