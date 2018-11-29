Россия готовит новую военную стройку в Крыму

Сегодня, 11:39

Оккупанты планируют построить под Севастополем радиолокационную станцию

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В оккупированном россиянами Крыму захватчики планируют построить под Севастополем новую радиолокационную станцию "Воронеж-М" системы предупреждения о ракетном нападении.

По данным "Интерфакса", который ссылается на свои источники среди российских военных, строительство собираются начать в 2019 году.

"Время и место развертывания новой станции определено: как ожидается, ее начнут строить в следующем году на месте дислокации старой радиолокационной станции "Днепр" под Севастополем", – заявил источник.

Также он подчеркнул, что новый радар "существенно превзойдет по своим боевым возможностям станцию "Днепр", которая покрывала, в том числе, регион Ближнего Востока и могла "видеть" пуски баллистических ракет различного базирования на дальности до трех с половиной тысяч километров".

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты усилили противовоздушную оборону в Крыму еще одним комплексом С-400, а до этого на полуострове были развернуты три дивизиона С-400 – в районе Евпатории, Феодосии и Севастополя.

Также россияне заявляли, что в Крыму создана военная группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз – в нее, среди прочего, входят корабли Черноморского флота, морская авиация и авиация противовоздушной обороны.

Кроме того, на полуострове был создан армейский корпус, а в его составе – соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, связи и другие.

Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему военное положение пойдет на пользу украинской армии. Украина сможет легально сформировать до 10 боеспособных бригад для защиты от агрессии РФ, уверен он.
Россия, Крым, Севастополь, военные, рлс, оккупанты

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