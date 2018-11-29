Россия готовит новую военную стройку в Крыму
Оккупанты планируют построить под Севастополем радиолокационную станцию
В оккупированном россиянами Крыму захватчики планируют построить под Севастополем новую радиолокационную станцию "Воронеж-М" системы предупреждения о ракетном нападении.
По данным "Интерфакса", который ссылается на свои источники среди российских военных, строительство собираются начать в 2019 году.
"Время и место развертывания новой станции определено: как ожидается, ее начнут строить в следующем году на месте дислокации старой радиолокационной станции "Днепр" под Севастополем", – заявил источник.
Также он подчеркнул, что новый радар "существенно превзойдет по своим боевым возможностям станцию "Днепр", которая покрывала, в том числе, регион Ближнего Востока и могла "видеть" пуски баллистических ракет различного базирования на дальности до трех с половиной тысяч километров".
Напомним, ранее стало известно, что оккупанты усилили противовоздушную оборону в Крыму еще одним комплексом С-400, а до этого на полуострове были развернуты три дивизиона С-400 – в районе Евпатории, Феодосии и Севастополя.
Также россияне заявляли, что в Крыму создана военная группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз – в нее, среди прочего, входят корабли Черноморского флота, морская авиация и авиация противовоздушной обороны.
Кроме того, на полуострове был создан армейский корпус, а в его составе – соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, связи и другие.
Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
Ранее военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему военное положение пойдет на пользу украинской армии. Украина сможет легально сформировать до 10 боеспособных бригад для защиты от агрессии РФ, уверен он.
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